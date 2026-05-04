"Eso no tiene acabadero": comunitarios y comerciantes cuestionan avance de obra en el kilómetro 9

Tramo intervenido en la marginal del kilómetro 9, con áreas asfaltadas y otras aún en construcción. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La marginal del kilómetro 9 de la autopista Duarte, empieza a reflejar una intervención: un tramo de calle asfaltada, acera recién construida y nuevos postes eléctricos que bordean la vía. Sin embargo, la mañana de este lunes feriado el lugar estaba sin obreros; solo se observaban maquinarias detenidas.

En la mañana de este lunes feriado, no se encontraban trabajadores en la zona, solo maquinarias detenidas.

A lo largo del tramo intervenido permanecen elementos de construcción en la zona, como varillas que sobresalen, estructuras de concreto sin terminar y muros tipo New Jersey colocados de forma provisional para delimitar áreas de trabajo. Pese a los avances, comerciantes y residentes aseguran que la obra ha estado marcada por cambios constantes y se ha extendido más tiempo de lo esperado.

"Está muy lenta la obra. Eso tiene tiempo y no han hecho nada. Ahora es que faltan cosas", expresó Pablo Castillo, mientras barría frente a un negocio ubicado en la zona.

Otros comerciantes señalan que los trabajos se han realizado por etapas que luego son deshechas para volver a empezar.

"Esa obra la han desbaratado como tres veces y la vuelven a hacer. Echaron una calle y la rompieron porque el muro estaba mal. Quizás ahora la terminan. Espero que hagan algo bien y que sirva, porque no vale de nada estar haciendo y desbaratando. Cada vez que rompen, eso es gasto", comentó Ambiorix Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120141-pm-1-f42ee31a.jpeg Así avanzan los trabajos en la marginal delkilómetro 9 de la autopista Duarte (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120143-pm-1-704e9b25.jpeg Maquinarias pesadas permanecían detenidas en la zona durante la mañana de este lunes feriado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120139-pm-2-97a3ea0b.jpeg Materiales de construcción permanecen acumulados en el tramo intervenido. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120148-pm-88a755ee.jpeg Instalación de tendido eléctrico forma parte de las intervenciones en el kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120142-pm-b5a76a43.jpeg Equipos de construcción sin operar en el área intervenida del kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

De su lado, Héctor Luis Roa, quien tiene ocho años con un negocio de reparación de celulares, afirmó que sus ventas no se han visto afectadas por los trabajos en la zona.

"Primero hicieron un muro, lo rellenaron y dijeron que ahí iba una rotonda. Después hicieron la rotonda y a los cuatro o cinco meses desbarataron todo porque el muro quedó mal. Ahora dicen que van a hacer un parque y que la calle irá por el medio", relató.

Para quienes permanecen a diario en la zona, otro elemento que llama la atención es el constante movimiento de materiales y cambios en la infraestructura.

"Ahí están buscando oro, sacan y meten materiales, ponen y quitan palos de luz. Vienen camiones, entran y salen, y vuelven a sacar todo otra vez", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120140-pm-1-a620fd1c.jpeg Avances parciales incluyen zonas ya pavimentadas en la marginal. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120147-pm-1-3315394b.jpeg Mallas colocadas en el área han limitado el acceso a algunos negocios, según comerciantes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120140-pm-1-d28efeaa.jpeg Parte de la vía cuenta con asfalto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Afirmó que sus ventas sí se han visto afectadas, tras haber colocado una malla que impedía a los clientes desmontarse de sus vehículos para ingresar a los negocios.

Residentes impactados y afectados

Los residentes del barrio Enriquillo de Herrera y quienes se encuentra en las cercanías enfrentan dificultades para desplazarse debido a la forma en que fue construida la acera en ese tramo.

En ese punto, la acera construida quedó a una altura que complica el paso para los transeúntes, sin acceso a escalones que faciliten subir o bajar, lo que obliga a los comunitarios a tomar otra ruta para poder cruzar.

"Necesitamos que nos pongan aunque sea escalones. A veces venir a botar la basura se hace incómodo. Hay que dar una vuelta larga para poder bajar. Eso no cuesta nada. Supuestamente eso se iba a terminar el año pasado, y mira el mes en que estamos. Eso no tiene acabadero", expresó Milkin José Rodríguez, vendedor del colmado Rivera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120149-pm-46a74dcf.jpeg Niño intenta subir a la acera con fundas de basura ante la falta de accesos adecuados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120148-pm-2-1fde648d.jpeg Milkin José Rodríguez, vendedor del colmado Rivera habla sobre la obra. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-120148-pm-3-c4ceb269.jpeg Postes eléctricos colocados como parte de los trabajos en la zona. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre en el lugar, se observó a un niño intentando subir a la acera con fundas de basura: colocaba primero una y luego otra para impulsarse, mientras se sostenía de un poste del tendido eléctrico ante la falta de una escalera.

A esta situación se suma la preocupación por la seguridad, ya que los residentes consideran necesario que se instalen barandas en los bordes para evitar situaciones mayores.