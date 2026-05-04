"Eso no tiene acabadero": comunitarios y comerciantes cuestionan avance de obra en el kilómetro 9
Los residentes consideran necesario que se instalen barandas en los bordes para evitar accidentes y dar seguridad a quienen transitan por la zona
La marginal del kilómetro 9 de la autopista Duarte, empieza a reflejar una intervención: un tramo de calle asfaltada, acera recién construida y nuevos postes eléctricos que bordean la vía. Sin embargo, la mañana de este lunes feriado el lugar estaba sin obreros; solo se observaban maquinarias detenidas.
En la mañana de este lunes feriado, no se encontraban trabajadores en la zona, solo maquinarias detenidas.
A lo largo del tramo intervenido permanecen elementos de construcción en la zona, como varillas que sobresalen, estructuras de concreto sin terminar y muros tipo New Jersey colocados de forma provisional para delimitar áreas de trabajo. Pese a los avances, comerciantes y residentes aseguran que la obra ha estado marcada por cambios constantes y se ha extendido más tiempo de lo esperado.
"Está muy lenta la obra. Eso tiene tiempo y no han hecho nada. Ahora es que faltan cosas", expresó Pablo Castillo, mientras barría frente a un negocio ubicado en la zona.
- Otros comerciantes señalan que los trabajos se han realizado por etapas que luego son deshechas para volver a empezar.
"Esa obra la han desbaratado como tres veces y la vuelven a hacer. Echaron una calle y la rompieron porque el muro estaba mal. Quizás ahora la terminan. Espero que hagan algo bien y que sirva, porque no vale de nada estar haciendo y desbaratando. Cada vez que rompen, eso es gasto", comentó Ambiorix Ramírez.
De su lado, Héctor Luis Roa, quien tiene ocho años con un negocio de reparación de celulares, afirmó que sus ventas no se han visto afectadas por los trabajos en la zona.
"Primero hicieron un muro, lo rellenaron y dijeron que ahí iba una rotonda. Después hicieron la rotonda y a los cuatro o cinco meses desbarataron todo porque el muro quedó mal. Ahora dicen que van a hacer un parque y que la calle irá por el medio", relató.
Para quienes permanecen a diario en la zona, otro elemento que llama la atención es el constante movimiento de materiales y cambios en la infraestructura.
"Ahí están buscando oro, sacan y meten materiales, ponen y quitan palos de luz. Vienen camiones, entran y salen, y vuelven a sacar todo otra vez", dijo.
Afirmó que sus ventas sí se han visto afectadas, tras haber colocado una malla que impedía a los clientes desmontarse de sus vehículos para ingresar a los negocios.
Residentes impactados y afectados
Los residentes del barrio Enriquillo de Herrera y quienes se encuentra en las cercanías enfrentan dificultades para desplazarse debido a la forma en que fue construida la acera en ese tramo.
En ese punto, la acera construida quedó a una altura que complica el paso para los transeúntes, sin acceso a escalones que faciliten subir o bajar, lo que obliga a los comunitarios a tomar otra ruta para poder cruzar.
"Necesitamos que nos pongan aunque sea escalones. A veces venir a botar la basura se hace incómodo. Hay que dar una vuelta larga para poder bajar. Eso no cuesta nada. Supuestamente eso se iba a terminar el año pasado, y mira el mes en que estamos. Eso no tiene acabadero", expresó Milkin José Rodríguez, vendedor del colmado Rivera.
Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre en el lugar, se observó a un niño intentando subir a la acera con fundas de basura: colocaba primero una y luego otra para impulsarse, mientras se sostenía de un poste del tendido eléctrico ante la falta de una escalera.
A esta situación se suma la preocupación por la seguridad, ya que los residentes consideran necesario que se instalen barandas en los bordes para evitar situaciones mayores.