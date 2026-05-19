Embarazadas arriesgan sus vidas por trabajos en acera cerca de la maternidad La Altagracia

Una embarazada y acompañante en peligro de ser impactada por algún vehiculo en la avenida México. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Desde hace tres semanas que embarazadas que reciben atenciones en la maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en el Distrito Nacional, que visitan una farmacia popular y otros ciudadanos se exponen a ser embestidos por vehículos, debido a que la acera frontal de la Superintendencia de Seguros fue destruida para su reconstrucción.

Los afectados dicen que no les dejaron espacio para caminar con seguridad porque destruyeron todo el pavimiento y colocaron cintas que prohíben el paso, por lo que se ven en la obligación de caminar por la transitada avenida México en el tramo comprendido entre las calles Leopoldo Navarro y Félix María del Monte.

Dominga Espiritusanto tiene ocho meses de embarazo y dice tener miedo cada vez que acude a su cita en la maternidad porque tiene que "tirarse" a la calle por la obstrucción de la acera.

"Ellos no han pensado en nosotros los de a pie, eso tiene como dos semanas que no hacen nada y uno no pude caminar por ahí. Mira el otro día a una muchacha embarazada la tuvieron al chocar cuando caminaba por la calle", relata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/remodelacion-de-acera-en-la-superintendencia-de-bancos-202605180016-86c98613.jpg Por trabajos en la acera, la gente camina por la calle. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/remodelacion-de-acera-en-la-superintendencia-de-bancos-202605180008-151f8add.jpg Luego de destuir la acera, hace más de una semana que no se hace ningún trabajo en la parte de la México. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/remodelacion-de-acera-en-la-superintendencia-de-bancos-202605180006-dd977d2d.jpg Las personas caminan por el lugar con temor. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/remodelacion-de-acera-en-la-superintendencia-de-bancos-202605180018-1a1252e8.jpg El peligro de cruzar por el lugar. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/remodelacion-de-acera-en-la-superintendencia-de-bancos-202605180021-87657877.jpg La gente pide que se agilicen los trabajos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Los trabajos, aunque se hacen en los alrededores de la Superintencia de Seguros, son financiados por la Superintencia de Bancos que le queda al lado, como parte del embellecimiento y mejoría de la seguridad en el perímetro.

"Lo que se hizo en la Superintencia de Bancos está bien porque hay buena acera y la gente en silla de ruedas puede subir, pero ellos lo hicieron en menos tiempo y la molestia fue menor", dijo Luis Díaz, un motoconchista que fue a llevar una pasajera a la maternidad.

Reacción de la Superitendencia de Bancos

La Superintendencia de Bancos informó que los trabajos de intervención de las aceras que rodean la cuadra donde se encuentra su sede forman parte de una estrategia de responsabilidad social orientada a mejorar el entorno urbano inmediato y dar continuidad a las mejoras previamente ejecutadas frente a la institución.

La entidad explicó que la obra busca adecuar la infraestructura a la normativa urbana vigente, especialmente a la Ordenanza 01-21 sobre aceras de la Alcaldía del Distrito Nacional y a la Ley 5-13 sobre Discapacidad.

Precisó que el tránsito por las aceras será restablecido durante la primera semana de junio, mientras que la conclusión total del proyecto está prevista para inicios de junio próximo.