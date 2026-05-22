Intrant permitirá importación de cascos homologados desde 10 países

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, informó ayer jueves que el país podrá adquirir cascos homologados para motociclistas de unos 10 países y recordó que su uso será obligatorio.

Explicó que, aunque la Ley 63-17 establece desde hace ocho años la obligatoriedad del uso del casco protector para conductores y pasajeros de motocicletas, el país no contaba con una normativa técnica que definiera cuáles cascos cumplían realmente con estándares internacionales de seguridad.

La normativa técnica 001-2025, sobre estándar homologado de los cascos de protección personal de conductores y pasajeros de motocicletas tiene por finalidad que cada conductor de ese tipo de vehículo tenga "casco que salven vida".

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Normativa no inicia

A pesar de que la Normativa Técnica entraría en vigor a los ciento ochenta (180) de su publicación el 20 de octubre de 2025, han pasado más de 200 días y no se aplica. Morrison aseguró que se hará de manera gradual y se priorizará primero la educación antes de intensificar las fiscalizaciones.

La apertura a la importación de los casos será desde 10 países entre los que mencionó a China, Vietnam, Colombia, India, Japón, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, lo que permitirá aumentar la competencia y reducir los precios en el mercado local.

Sobre las críticas relacionadas con el costo de los cascos homologados, Morrison calificó como "falsa" la versión de que estos son inaccesibles económicamente y afirmó que ya existen modelos certificados por menos de 2,000 pesos.

"Lo que estamos persiguiendo son dos cosas: primero, que entre el casco que proteja vidas y segundo, que se genere una competencia tal que los precios bajen...el mercado dominicano está lleno de cascos protectores que no salvan vidas", manifestó.

El director del Intrant sostuvo que la regulación busca enfrentar una problemática crítica de seguridad vial, al señalar que el 65 % de las muertes por siniestros viales en República Dominicana corresponde a motociclistas.



Agregó que dentro de esas estadísticas, cerca del 70 % de los fallecidos no utilizaba un casco protector adecuado.

El director del Intrant explicó que la normativa fue sometida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra y recibió observaciones de países como China, las cuales fueron respondidas hasta lograr la aceptación de certificaciones y homologaciones de diez países.

Según Morrison, la medida permitirá alinear el mercado dominicano con estándares internacionales y evitar la entrada de cascos de baja calidad.

Informó que el Intrant inició la capacitación de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para que puedan identificar cascos homologados y distinguirlos de aquellos que no cumplen con los requisitos técnicos.

También dijo que inspectores de la Dirección General de Aduanas fueron entrenados para supervisar los cargamentos de cascos que ingresen al país.