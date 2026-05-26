Residentes de Doña Idalia denuncian basura y peligro vial por la avenida Charles de Gaulle

El agua se estanca y dura días para filtrarse. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Vecinos del residencial Doña Idalia, en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo, denunciaron las condiciones de insalubridad y el peligro que enfrentan peatones debido a la acumulación de basura, agua estancada y el deterioro de las aceras en la avenida Charles de Gaulle.

Rosa Ana López Pérez explicó que cada vez que llueve el agua se acumula en la zona de esa vía, impidiendo el paso por las aceras y obligando a las personas a caminar por la avenida, exponiéndose al tránsito vehicular.

Indicó que el problema se agrava por personas de otros sectores que utilizan el lugar como vertedero improvisado, arrojando desperdicios, muebles viejos, gomas y otros desechos sólidos.

Según los comunitarios, la Alcaldía retiró un contenedor que había sido colocado en el área debido al descontrol y al uso indebido que le daban personas ajenas al residencial.

"Eso era un caos. Venían hasta camiones a descargar basura y muchas veces quedaba más desperdicio fuera del contenedor que dentro", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-charcos-en-la-charles-de-gaulle-luduis-tapia3-20730e32.jpg Un tramo de la acera con lodo y agua. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-charcos-en-la-charles-de-gaulle-luduis-tapia18-50cf28bf.jpg El problema mejoró solo por el carril sur-norte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-charcos-en-la-charles-de-gaulle-luduis-tapia8-5cf9b580.jpg Cada vez que llueve se inunda el lugar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Peligro para peatones

Bienvenido Scharboy, otro residente afectado, aseguró que los peatones enfrentan un riesgo constante porque las aceras están cubiertas de lodo, maleza y agua, obligándolos a desplazarse por la vía.

"El peligro es grande porque los vehículos pasan a alta velocidad y uno tiene que caminar prácticamente por el medio de la avenida", expresó.

Te puede interesar Charco eterno en la Charles de Gaulle en dirección a Sabana Perdida

Los residentes señalaron que envejecientes, niños y personas con dificultades para caminar son los más perjudicados por la situación.

Los vecinos denunciaron que aunque las autoridades han realizado operativos de limpieza y algunas personas han sido multadas por lanzar basura en el lugar, el problema persiste.

Los comunitarios solicitaron a la alcaldía y a las autoridades de Medio Ambiente mantener vigilancia permanente en la zona y ejecutar una solución definitiva para evitar que continúe el vertedero improvisado y mejorar la seguridad peatonal.