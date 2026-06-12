Jhael Isa asegura que el Monorriel de Santiago iniciará operaciones en diciembre próximo

De derecha a izquierda: Jhael Isa Tavárez, director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) junto al presidente de la República, Luis Abinader durante encuentro para abordar detalles sobre el Monorriel de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El monorriel de Santiago comenzará a operar con pasajeros en diciembre de este año, según anunció este viernes Jhael Isa Tavárez, director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), durante un recorrido de supervisión encabezado por el presidente Luis Abinader.

Isa Tavárez informó que la obra registra un avance general de 92.6 %, lo que permite mantener el cronograma establecido para la puesta en funcionamiento del sistema ferroviario.

Durante el recorrido, que incluyó una visita a los talleres del monorriel y a la estación soterrada ubicada en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración, el gobernante verificó los avances de los trabajos civiles, electromecánicos y ferroviarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-12-at-165724-93eff5cd.jpeg Uno de los vagones del Monorriel de Santiago vistos durante una visita a los talleres y la estación soterrada. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Al ser abordado por periodistas, el jefe de Estado afirmó que el medio de transporte masivo de Santiago avanza conforme al cronograma establecido.

Durante su visita al centro de mantenimiento de la obra, el mandatario explicó que esta infraestructura servirá como base para la operación y resguardo de los vagones.

"Este va a ser el centro de mantenimiento y aquí van a poder operar y permanecer durante la noche unos 15 trenes. Además, cualquier mantenimiento que requieran las unidades se realizará en estas instalaciones", expresó.

Pruebas del monorriel

Isa Tavárez explicó que las pruebas dinámicas de los trenes iniciarán entre octubre y noviembre, fecha en que llegarán dos unidades adicionales para completar la fase previa a la entrada en servicio.

El funcionario destacó que ya se concluyó la fabricación de todos los elementos estructurales requeridos para el proyecto. Dijo que fueron instalados el 100 % de los 4,246 pilotes del viaducto.

Asimismo, indicó que se completó la fabricación de las 1,132 vigas necesarias para la infraestructura.

También informó que han sido instaladas 679 pilas o columnas de soporte, 619 capiteles y 637 zapatas.

En cuanto a la fase tecnológica, señaló que continúan los trabajos de implementación de la red de alimentación eléctrica, los sistemas de señalización, telecomunicaciones y demás equipos que garantizarán una operación segura y eficiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-12-at-165724-1-375aa7d0.jpeg En el centro el presidente de la República, Luis Abinader junto a colaboradores de la obra. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Isa Tavárez aseguró que toda la construcción civil estará lista para las pruebas electromecánicas en agosto y que los equipos necesarios para esa etapa ya se encuentran en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-12-at-165726-1-276003b1.jpeg De derecha a izquierda:Jhael Isa Tavárez, director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), el presidente de la República, Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Rafael Eduardo Estrella. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Retrasos en tramo

Sin embargo, refirió que se han presentado algunos retrasos en el tramo del sector Reparto Universitario, lo que atribuye a las modificaciones realizadas en el trazado del proyecto.

Recorrido en Santiago

La visita del presidente Luis Abinader a los trabajos de construcción del monorriel forma parte de una jornada de trabajo de tres días que desarrolla en la provincia Santiago.

La agenda presidencial contempla inauguraciones, supervisión de obras y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Como parte de las actividades de este viernes, el mandatario dejó inaugurados el hospital periférico Antonio Ureña, en la comunidad de Monte Adentro, y el techado del sector Los Ciruelitos.

Asimismo, sostuvo un almuerzo-encuentro con alrededor de 400 estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Club Sameji, y participó en la inauguración de la cuasi parroquia San Benito Abad, ubicada en el residencial Palma del Valle.

Además, supervisó los trabajos de construcción de la nueva estación del Cuerpo de Bomberos de Santiago de los Caballeros.

La jornada presidencial continuará este sábado y se extenderá hasta el domingo.

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