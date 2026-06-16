¿Sabías que en el país existe una escuela para conducir motocicletas?

Mikelly Díaz, creador de Academia de Motos RD. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Hace cuatro años un grupo de jóvenes decidió crear la Academia de Motos RD, para enseñar a conducir motocicletas de manera segura y responsable y, en poco más de tres años, se han formado 470 alumnos.

Es una iniciativa creada en diciembre de 2022 y que inició formalmente sus entrenamientos en enero de 2023. Desde entonces se ha convertido en un espacio de formación para personas interesadas en aprender a conducir motocicletas.

Sus programas de capacitación se desarrollan en un área próxima al Faro a Colón los domingos y recibe participantes de distintos sectores sociales y profesionales.

Su CEO, Mikelly Díaz, explicó que la institución surgió con el objetivo de ofrecer un entorno controlado donde los participantes puedan adquirir las habilidades necesarias para manejar motocicletas, al tiempo que reciben orientación sobre educación vial, disciplina y respeto a las normas de tránsito.

El curso cuenta con varios niveles de capacitación, comenzando con un curso básico para quienes nunca han conducido una motocicleta.

También ofrece entrenamientos de manejo defensivo, enfocados en el control del vehículo, frenado de emergencia y evasión de obstáculos, así como cursos avanzados orientados a la conducción grupal y la respuesta ante emergencias mediante conocimientos básicos de primeros auxilios.

Actualmente, la academia ofrece un entrenamiento intensivo de ocho horas en un solo día, modalidad que, según sus responsables, permite a los participantes adquirir las competencias básicas para conducir motocicletas de forma segura en un ambiente supervisado.

Díaz destacó que uno de los principales valores de la institución es fomentar una cultura de responsabilidad entre los motociclistas, por espacio desde el primer el primer día se exige el uso del casco protector y de los equipos de seguridad, además del cumplimiento de las leyes de tránsito.

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Educación vial

"La manera de conducir habla de la persona y nosotros promovemos que nuestros alumnos respeten los semáforos, no circulen por las aceras, mantengan su documentación al día y utilicen siempre los equipos de protección", afirmó.

Señaló que la comunidad de motociclistas que integran la academia funciona bajo un concepto de familia, donde se promueven valores como el respeto, la solidaridad y la buena convivencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/escuela-de-aprender-a-conducir--motocicletas202606150005-02fa7550.jpg En la sede de la Academia funciona un taller. (DIARRIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/escuela-de-aprender-a-conducir--motocicletas202606150008-db4c6fe9.jpg Se trata de motocicletas todo terreno. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/escuela-de-aprender-a-conducir--motocicletas202606150003-7407f37a.jpg Lugar donde se reúnen los motoristas. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) ‹ >

Destacó que los miembros buscan diferenciarse de las conductas imprudentes que suelen asociarse a algunos conductores de motocicletas.

La institución también realiza labores de escolta y protección para eventos, personalidades internacionales y operaciones logísticas especiales, además de manifestar su interés en colaborar con organismos oficiales para fortalecer la educación vial en el país.