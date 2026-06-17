Intrant inaugura en Jimaní la primera oficina de licencias de conducir en Independencia

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inauguró la primera oficina de licencias de conducir en el municipio Jimaní, provincia Independencia, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de los servicios que ofrece a los ciudadanos en todo el territorio nacional.

La nueva dependencia permitirá a los residentes de la provincia realizar trámites relacionados con licencias de conducir sin necesidad de desplazarse a otras demarcaciones, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y dinero.

Durante el acto inaugural, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó que la apertura responde a una demanda histórica de los habitantes de la provincia y forma parte de los esfuerzos del Gobierno para acercar los servicios públicos a la población.

"La provincia Independencia cuenta ahora con una oficina que responde a una necesidad largamente esperada por sus habitantes y que permitirá acceder a servicios de calidad sin tener que trasladarse a otras provincias", dijo.

La oficina está ubicada en la avenida Principal de Jimaní, en las instalaciones de la estación de combustible Shell, frente al retén militar. Operará de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Entre los servicios que ofrecerá se encuentra la renovación y duplicado de licencias de conducir en todas las categorías, emisión y renovación de licencias para motociclistas, así como renovación y duplicado de licencias para miembros de la Policía Nacional.

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Las instalaciones cuentan con personal especializado para la captura de datos biométricos, toma de fotografías, registro de huellas, impresión y entrega de documentos, con capacidad para emitir hasta 200 licencias diarias.

Los beneficiados

Según datos del Informe del Parque Vehicular 2024 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la nueva oficina beneficiará de manera directa a cerca de 6,950 propietarios de vehículos de la provincia Independencia.

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Morrison informó que esta apertura forma parte del proceso de modernización y ampliación de los servicios de licencias que desarrolla la institución a nivel nacional. Indicó que el Intrant ha emitido cerca de 180 mil licencias bajo el nuevo modelo de gestión, acercando los servicios a más provincias del país.

Durante la actividad, la gobernadora provincial Mercedes Nova y el senador Dagoberto Rodríguez Adames agradecieron la instalación de la oficina, destacando que se trata de una obra esperada durante años por los habitantes de la provincia.

Como parte de la jornada inaugural, ambos funcionarios realizaron la renovación de sus licencias de conducir, convirtiéndose en los primeros usuarios en recibir el documento emitido en la nueva dependencia.

La ceremonia incluyó el corte de cinta y un recorrido por las instalaciones, dejando formalmente en funcionamiento la primera oficina de licencias de conducir del Intrant en la provincia Independencia.