Defensa Civil celebra 60 años destacando avances en tecnología y gestión de riesgos

Directivos de la Defensa Civil durante la conmemoración de 60 aniversario de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil Dominicana conmemoró este miércoles el 60 aniversario de su fundación con un acto solemne celebrado en el Monumento a Fray Antón de Montesinos, encabezado por su director ejecutivo y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, quien destacó la trayectoria de la institución como reserva moral y referente nacional en la protección de vidas.

Durante la actividad, Salas agradeció la entrega, vocación de servicio y compromiso de los miles de voluntarios que, a lo largo de seis décadas, han escrito la historia de la institución naranja con acciones solidarias en favor de las comunidades más vulnerables del país.

"Llegar a estos sesenta años no es solo celebrar el paso del tiempo, sino honrar el sacrificio y la valentía de cada voluntario que ha dejado su hogar para proteger el de los demás. Hoy la Defensa Civil está más fuerte, moderna y comprometida que nunca.

Nuestro mayor logro no son las medallas, sino cada vida que hemos logrado poner a salvo gracias a la profesionalización de nuestros equipos y a la resiliencia de nuestro pueblo. Miramos al futuro con la firme convicción de que seguiremos siendo el escudo que protege a la nación" afirmó el director.

Destacó, que la inversión de casi 700 millones de pesos para la adquisición de tres radares Dopplers, instalados en Puerto Plata, Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez y en Punta Cana, es una muestra de compromiso con la prevención y el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana, para mantener a la población informada, ante las amenazas a las que estamos expuestos como país tropical.

Mencionó además la inversión en infraestructura y equipamiento en diversas instituciones que atienden respuesta, como los Bomberos, la Defensa Civil, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cruz Roja, entre otras.

También el aporte importante de varios cooperantes, destacando el cierre en la actividad del proyecto "Equipados", financiado por Global Support and Development (GSD), y donde fueron entregados equipos tecnológicos y de rescate a varias provincias.

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Como parte de la emotiva celebración, fueron entregadas estatuillas de reconocimiento al presidente Luís Abinader Corona, así como también a los directores provinciales del organismo, en honor a su dedicación, liderazgo y aportes al fortalecimiento de la gestión de riesgos en sus respectivas comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-42611-pm-1-fb9a73e0.jpeg Juan Salas y el presidente Luis Abinader durante los reconocimientos. (FUENTE EXTERNA)

Salas resaltó además los avances alcanzados por la institución en capacitación, modernización y tecnología, destacando herramientas innovadoras como la aplicación móvil AlertaDO, desarrollada para fortalecer la comunicación con la ciudadanía, mejorar la georeferenciación del riesgo y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.

La ceremonia estuvo marcada por momentos de reflexión y gratitud hacia quienes motivaron los primeros pasos de la Defensa Civil desde su creación en 1966 y de aquellos que han contribuido al crecimiento de la entidad con el pasar del tiempo.

Fundación de la Defensa Civil

La Defensa Civil Dominicana fue fundada el 17 de junio de 1966, inspirada en un grupo de radioaficionados que reportaban las condiciones del clima en distintas localidades, ayudando así a responder a situaciones de emergencias y a los más necesitados.

La institución nació con la misión de proteger a la población ante situaciones de emergencia y desastres, promoviendo una cultura de prevención, preparación y respuesta oportuna.