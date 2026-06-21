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Alcaldía de Santiago
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Tradiciones y cultura barrial, la nueva apuesta de la alcaldía de Santiago

La iniciativa comenzó en el ensanche Bermúdez con actividades artísticas, recreativas y comunitarias

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    Tradiciones y cultura barrial, la nueva apuesta de la alcaldía de Santiago
    Niños juegan en una de las actividades que realizó la alcaldía de Santiago para promover las costumbres y expresiones artísticas de los barrios. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    La alcaldía de Santiago puso en marcha ayer sábado el programa "Cultura Territorial, Barrios y Comunidades", una iniciativa orientada a identificar, documentar y promover las expresiones culturales de los distintos sectores del municipio.

    El lanzamiento tuvo lugar en el ensanche Bermúdez, donde se desarrolló una jornada que reunió a residentes de diferentes edades en torno a actividades artísticas, recreativas y deportivas.

    El programa contempla la creación de núcleos culturales comunitarios y la elaboración de un inventario cultural de Santiago, con el propósito de registrar tradiciones, manifestaciones artísticas, personajes populares, expresiones gastronómicas e historias vinculadas a los barrios y comunidades.

    El proyecto surge en un contexto en el que gestores culturales y líderes comunitarios han señalado la importancia de preservar costumbres y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los sectores populares y que corren el riesgo de desaparecer con el paso de las generaciones.

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    Niñas bailaron aro durante la actividad que desarrolló la alcaldía en el ensanche Bermúdez, de Santiago.
    Niñas bailaron aro durante la actividad que desarrolló la alcaldía en el ensanche Bermúdez, de Santiago. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)
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    Un grupo típico durante el lanzamiento del programa Cultura Territorial, Barrios y Comunidades, de la alcaldía de Santiago de los Caballeros.
    Un grupo típico durante el lanzamiento del programa"Cultura Territorial, Barrios y Comunidades", de la alcaldía de Santiago de los Caballeros. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

      Acercar a niños con juegos que practicaron sus padres

      Uno de los principales objetivos del programa es acercar a niños y jóvenes a elementos culturales que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de sus comunidades.

      La iniciativa busca que las nuevas generaciones conozcan juegos tradicionales, relatos históricos y expresiones artísticas que marcaron a quienes les precedieron.

      Durante la jornada se realizaron presentaciones musicales y artísticas, competencias deportivas y juegos populares que se practicaban antes de la llegada de las redes sociales, fomentando así la integración comunitaria y el rescate de la memoria cultural.

      La directora de Cultura y Educación Ciudadana del cabildo, Yaniris Altagracia Espinal Jorge, explicó que el programa trabajará directamente con las comunidades para identificar y promover los elementos que forman parte de su patrimonio cultural, garantizando su preservación y transmisión a las futuras generaciones.

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        Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.