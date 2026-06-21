Tradiciones y cultura barrial, la nueva apuesta de la alcaldía de Santiago
La iniciativa comenzó en el ensanche Bermúdez con actividades artísticas, recreativas y comunitarias
La alcaldía de Santiago puso en marcha ayer sábado el programa "Cultura Territorial, Barrios y Comunidades", una iniciativa orientada a identificar, documentar y promover las expresiones culturales de los distintos sectores del municipio.
El lanzamiento tuvo lugar en el ensanche Bermúdez, donde se desarrolló una jornada que reunió a residentes de diferentes edades en torno a actividades artísticas, recreativas y deportivas.
El programa contempla la creación de núcleos culturales comunitarios y la elaboración de un inventario cultural de Santiago, con el propósito de registrar tradiciones, manifestaciones artísticas, personajes populares, expresiones gastronómicas e historias vinculadas a los barrios y comunidades.
El proyecto surge en un contexto en el que gestores culturales y líderes comunitarios han señalado la importancia de preservar costumbres y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los sectores populares y que corren el riesgo de desaparecer con el paso de las generaciones.
Acercar a niños con juegos que practicaron sus padres
Uno de los principales objetivos del programa es acercar a niños y jóvenes a elementos culturales que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de sus comunidades.
La iniciativa busca que las nuevas generaciones conozcan juegos tradicionales, relatos históricos y expresiones artísticas que marcaron a quienes les precedieron.
Durante la jornada se realizaron presentaciones musicales y artísticas, competencias deportivas y juegos populares que se practicaban antes de la llegada de las redes sociales, fomentando así la integración comunitaria y el rescate de la memoria cultural.
La directora de Cultura y Educación Ciudadana del cabildo, Yaniris Altagracia Espinal Jorge, explicó que el programa trabajará directamente con las comunidades para identificar y promover los elementos que forman parte de su patrimonio cultural, garantizando su preservación y transmisión a las futuras generaciones.