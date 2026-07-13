¿Qué pasó con el tranvía que conectaría Haina con el centro del Distrito Nacional?

El Sistema de Transporte Integrado del Gran Santo Domingo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El tranvía de Santo Domingo fue presentado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) como un corredor ferroviario de superficie que comunicaría Haina con el centro del Distrito Nacional.

La ruta debía comenzar en la carretera Sánchez, conectarse con el proyectado Teleférico de Santo Domingo Oeste y continuar por la avenida Independencia hasta llegar a la Winston Churchill. Desde allí avanzaría hacia el norte para integrarse con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

La estación de la Línea 1 se encontraría en el Centro de los Héroes, mientras que la conexión con la Línea 2 se produciría en la estación Ulises Francisco Espaillat, situada en la intersección de las avenidas Winston Churchill y John F. Kennedy.

El proyecto contemplaba además un intercambiador en túnel en la avenida Winston Churchill. La infraestructura permitiría el paso del tranvía y de varios carriles para automóviles, con la promesa de disminuir la congestión en una de las zonas de mayor actividad comercial y vehicular de la capital.

Fitram estimaba una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares y anunciaba el comienzo de la construcción para el primer semestre de 2025.

Estado del proyecto

La fecha pasó sin que comenzara la obra. El plazo anunciado no se cumplió. La página oficial de Fitram continúa presentando el inicio durante el primer semestre de 2025 como una fecha futura, aunque ese período terminó hace más de un año.

Más revelador todavía es que la propia ficha institucional mantiene el proyecto con el estado de "Pendiente". Los apartados correspondientes al alcance, recorrido y características técnicas solo dicen "En proceso", sin ofrecer longitud definitiva, número de estaciones, demanda estimada, modalidad de operación ni un nuevo cronograma. Ficha oficial del Tranvía de Santo Domingo.

La información disponible públicamente no permite establecer que el proyecto haya superado la etapa de formulación preliminar. Tampoco aparece en la página del tranvía una referencia a estudios terminados, diseño definitivo, declaración de impacto ambiental, financiamiento asegurado o contratación para ejecutar las obras.

Tampoco se llevó a cabo licitación de planos o construcción correspondiente específicamente al corredor Haina–Independencia–Churchill.

Cambios en las prioridades del Gobierno

Aunque el tranvía todavía figura entre los proyectos de Fitram, evidentemente el Gobierno concentró posteriormente sus esfuerzos en otros componentes del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo.

Uno de ellos es la Línea 3 del Teleférico, concebida para enlazar el kilómetro 9 de la autopista Duarte con Santo Domingo Oeste. Este sistema sería una de las conexiones del tranvía en el entorno de Haina y la carretera Sánchez.

El cambio más significativo fue la incorporación del Monorriel de Santo Domingo. En septiembre, Fitram presentó formalmente la licitación para construir su primera fase, un recorrido elevado de 10.5 kilómetros y 12 estaciones entre el puente Rey Juan Carlos, en Santo Domingo Este, y el Centro Olímpico.