La construcción de la Circunvalación de Los Alcarrizos ha cobrado un nuevo impulso en los últimos meses con la apertura de varios frentes de trabajo, el despliegue de equipos pesados y el avance de labores de asfaltado y movimiento de tierras en algunos tramos.

El Ministerio de Obras Públicas evita establecer una fecha para la conclusión del proyecto, iniciado en febrero de 2021 y que, según el pasado ministro, Deligne Ascención, en enero de 2024 estaba avanzado en un 65 %.

Se trata de una obra de 6.3 kilómetros y seis carriles que permitirá conectar el municipio de Los Alcarrizos con la Circunvalación Santo Domingo y la Autopista Duarte, próximo a la estación Pablo Adón del Metro de Santo Domingo.

En algunos tramos ya se colocó la capa asfáltica, mientras que en otros continúan los trabajos de conformación del terreno, movimiento de tierras y colocación de material para reforzar las zonas con mayor inestabilidad del suelo.

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También se observó un constante flujo de camiones transportando gravilla y maquinaria pesada trabajando de manera simultánea.

La circunvalación ha acumulado cerca de cinco años de retrasos, atribuidos principalmente al proceso de expropiaciones necesarias para liberar el derecho de vía. Sin embargo, actualmente la trocha está abierta en toda su extensión y solo restan trabajos de terminación, pavimentación y obras complementarias en distintos segmentos del trazado.

Consultado sobre el avance del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas aseguró que la construcción mantiene un ritmo activo y que el ministro Eduardo Estrella ha dado instrucciones de acelerar los trabajos.

"La Circunvalación de Los Alcarrizos mantiene un ritmo activo de ejecución, con varios frentes y equipos trabajando de manera simultánea. Al ministro Eduardo Estrella le gusta que las obras hablen por su avance. Su enfoque ha sido acelerar los trabajos, dar seguimiento permanente y procurar que cada proyecto avance con la mayor eficiencia posible", indicó la institución.

No obstante, el organismo prefirió no comprometerse con una fecha de entrega. Explicó que las obras de infraestructura están sujetas a variables técnicas, operativas y de campo que pueden modificar los cronogramas, por lo que la prioridad es concluir el proyecto "en el menor tiempo técnicamente posible", sin anunciar plazos específicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia2-79c5d1ec.jpg Equipos hacen pruebas de suelo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia15-47e9303f.jpg Trazado de la parte de la Circunvalación próximo a la Autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia3-37538ba7.jpg Equipos trabajan en varios tramos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia18-34b446b6.jpg Los trabajos tienen cinco años y cinco meses. (DIARIO LBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia24-12a5c74c.jpg El proyecto busca conectar la Circunvalación con la línea 2-C del Metro. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia17-b033a3e3.jpg La obra impactará a más de 300,000 personas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-circunvalacion-de-los-alcarrizos-luduis-tapia22-34914561.jpg Se espera que la obra esté en servicio antes de que finalice el año. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Una obra retrasada

En enero de 2024, el Ministerio de Obras Públicas informó que la obra presentaba un avance del 65 % y estimó que estaría terminada en un plazo de 15 meses.

En esa ocasión explicó que el principal obstáculo había sido la gran cantidad de expropiaciones requeridas, un proceso que calificó como uno de los más complejos ejecutados por la institución en los últimos años.

La Circunvalación de Los Alcarrizos fue iniciada oficialmente el 25 de febrero de 2021 con una inversión superior a los RD$2,000 millones. La vía conectará la Circunvalación de Santo Domingo, próximo a Haina, con la autopista Duarte, el kilómetro 15, e incluirá enlaces hacia la calle Los Rieles y el entorno del hospital Vinicio Calventi.

Las autoridades consideran que esta infraestructura, junto con la extensión de la Línea 2 del metro y el Teleférico de Los Alcarrizos, contribuirá a transformar la movilidad en ese municipio, reducir los congestionamientos y facilitar la conexión con otros puntos del Gran Santo Domingo para una población superior a los 300,000 habitantes.