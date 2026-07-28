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Conozca los cierres de tránsito de este viernes en el Malecón y la avenida España por los Juegos

Las restricciones de tránsito serán por un recorrido de reconocimiento de los ciclistas antes de la competencia

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    Conozca los cierres de tránsito de este viernes en el Malecón y la avenida España por los Juegos
    Malecón de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Malecón de Santo Domingo y la avenida España serán escenarios de distintas competencias en las disciplinas de maratón, marcha, triatlón y ciclismo de ruta.

    Para viabilizar el transporte y contribuir al desarrollo de los Centroamericanos, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que se realizarán interrupciones temporales en el tránsito del malecón y la avenida España este viernes 31 de julio.

    • El cierre de las vías será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. para la realización de un recorrido de reconocimiento de los ciclistas antes de las competencias, que empiezan el sábado.

    A través de una publicación en redes sociales, el Intrant informó que la ruta de reconocimiento tendrá una duración de dos horas y las vías que estarán cerradas son la autopista 30 de Mayo, la avenida George Washington, Paseo Presidente Billini, en el Distrito Nacional, y la avenida España, en Santo Domingo Este.

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    Rutas alternas recomendadas

    En este sentido el Intrant exhortó a la ciudadanía que transita por esta zona a salir con tiempo y planificar una ruta diferente.

    Asimismo, recomendó a los ciudadanos que acostumbran pasar por el Malecón de Santo Domingo en este horario, a utilizar como vías alternas las avenidas Rómulo Betancourt, México, Mella y Simón Bolívar.   

    Para quienes viajan por la avenida España, las autoridades de tránsito proponen tomar las avenidas Las Américas, 26 de Enero, Estados Unidos y Mirador del Este.

    Entre otras recomendaciones, la institución aconsejó revisar aplicaciones de móviles de navegación GPS, como Waze, donde estarán reflejados los cambios en las vías, y ayudarán a elegir la mejor ruta para cada conductor.

    La Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) orientará sobre el paso vehicular y facilitará la circulación.

    El Intrant exhortó a la ciudadanía a moverse por estas zonas solo si es necesario.

    "Si no necesitas transitar por esa zona entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., elige una ruta alterna", expresó la institución.

    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.