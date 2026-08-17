Méndez asume el Intrant con promesa de continuar lo que está bien y organizar el tránsito

Juan Manuel Méndez, director del Intrant, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Milton Morrison, saliente director. ( CEDIDA POR EL INTRANT )

Juan Manuel Méndez García asumió este lunes la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el compromiso de trabajar por la organización del tránsito, dar continuidad a las acciones que han generado resultados y hacer cumplir la Ley 63-17.

Fue juramentado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien destacó su trayectoria de servicio, capacidad y sensibilidad humana, y aseguró que contará con el respaldo del presidente Abinader y de todo el Gobierno para asumir los desafíos de la institución.

El mayor general retirado fue designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 551-26. Al tomar posesión, aseguró que llega a la institución con humildad y respeto por el trabajo realizado, consciente de que solucionar los problemas del tránsito no es una tarea que pueda lograrse de la noche a la mañana y que requiere de la participación de todos los sectores.

"Venimos con una misión y esa misión debe cumplirse de conformidad con lo que establece la ley. Haremos que la ley se cumpla" Juan Manuel Méndez Nuevo director del Intrant “

El nuevo director ejecutivo sostuvo que dará continuidad a las iniciativas que han funcionado y realizará las mejoras que sean necesarias. Para ello, llamó a los colaboradores de la institución y a los diferentes actores vinculados al tránsito y al transporte a trabajar de manera conjunta.

"Trabajemos en conjunto y busquemos las mejoras que necesitamos. Esta es una responsabilidad de todo el país, no solamente de Juan Manuel Méndez", expresó.

Señaló que el respeto a las normas debe convertirse en un compromiso ciudadano. "Si nuestros ciudadanos, cuando van a otros países, respetan las leyes, aquí debe ser lo mismo", puntualizó.

Seguirá en la DAEH

Méndez agradeció al presidente Luis Abinader la confianza depositada en él para asumir esta nueva responsabilidad y confirmó que continuará al frente de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

El nuevo titular del Intrant cuenta con una amplia trayectoria de servicio público y durante más de dos décadas estuvo al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), desde donde encabezó la coordinación de la respuesta nacional ante emergencias y desastres.

Exhortación del ministro Estrella

"Esta institución queda en buenas manos. Tendrá el apoyo del presidente y de todo el Gobierno", afirmó Estrella y exhortó a los colaboradores del Intrant a brindar todo su respaldo al nuevo director ejecutivo.

De su lado, el director saliente, Milton Morrison, deseó éxitos a Méndez y afirmó que la institución "no pudo quedar en mejores manos", al destacar su hoja de servicio, eficiencia, transparencia y calidad humana.

Morrison agradeció a los colaboradores por el respaldo recibido durante sus dos años de gestión y resaltó los avances alcanzados en materia de institucionalidad, respeto a los procedimientos y transformaciones internas, así como las certificaciones ISO de Calidad, Antisoborno y Cumplimiento.

"Entregamos una institución mejor que como la encontramos", expresó Morrison, quien también agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza y el respaldo brindados durante su gestión.