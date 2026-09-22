Los Alcarrizos proyecta nuevo cementerio para ordenar más de 7,000 sepulturas

Miles de sepultura en un terreno adminisrrado por un patronato de comunitarios en Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Alcaldía de Los Alcarrizos proyecta la construcción del cementerio municipal en el terreno de 341,000 metros cuadrados entregado por el Gobierno a través de Bienes Nacionales, con el propósito de sustituir y ordenar el camposanto improvisado en el que han sido sepultadas más de 7,000 personas durante los últimos ocho años, según informó el alcalde Junior Santos.

Santos explicó que el terreno donde comenzó a funcionar de manera informal el cementerio municipal estuvo envuelto durante años en conflictos legales por la propiedad.

Indicó que la situación fue tramitada ante el Poder Ejecutivo y que, luego de las investigaciones realizadas por Bienes Nacionales, el Estado asignó al municipio los 341,000 metros cuadrados que actualmente son utilizados para desarrollar el proyecto.

Señaló que inicialmente se contemplaban unos 741,000 metros cuadrados, pero que diversas ocupaciones redujeron el área disponible.

El alcalde informó que la Alcaldía ya cuenta con un plan maestro para convertir el espacio en un parque cementerio, con vías peatonales y vehiculares internas, áreas arborizadas y una distribución organizada de las sepulturas.

Para ejecutar la primera etapa de la obra se ha estimado una inversión de 181 millones de pesos, recursos que la Alcaldía ha solicitado al presidente de la República, Luis Abinader.

Uno de los principales desafíos del proyecto será ordenar las miles de tumbas existentes en el cementerio improvisado.



Santos confirmó que algunas sepulturas tendrán que ser removidas y reubicadas mediante los procedimientos legales de exhumación e inhumación correspondientes, conforme avance el proceso de organización del terreno.

El funcionario aseguró que el diseño contempla cuadrantes internos y espacios definidos para evitar que el camposanto continúe creciendo de manera desordenada.

Una propuesta diferente

La propuesta contempla, además, un modelo de administración diferente al tradicional, en el que el la Alcaldía no vendería los terrenos para las tumbas, sino que establecería planes de arrendamiento por períodos de cinco años, con cuotas mínimas destinadas a contribuir al mantenimiento del cementerio.

La intención, explicó Santos, es crear un camposanto municipal con condiciones modernas y sostenibles, tomando como referencia modelos existentes en otros países de América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/02092026-obras-abandonadas-cementerio-de-los-alcarrizos-luduis-tapia7-d9475963.jpg El camposanto tiene siete mil sepulturas. (DIARIO LIBRE /LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/02092026-obras-abandonadas-cementerio-de-los-alcarrizos-luduis-tapia9-dbd5c26e.jpg Durante ocho se han sepultado cadáveres a pesar de no ser un cementerio formal. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/02092026-obras-abandonadas-cementerio-de-los-alcarrizos-luduis-tapia1-f0fadc86.jpg Cementerio improvisado Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

El proyecto forma parte de un desarrollo más amplio para los terrenos. En la zona sur se ejecuta un área ecodeportiva que incluye la construcción de un estadio de béisbol, otro de fútbol y un multiuso, mientras que en otro sector está previsto un centro politécnico.

Alrededor del cementerio se proyecta además un corredor ecológico y una vía perimetral, con el objetivo de evitar que el camposanto quede rodeado por espacios aislados que puedan favorecer nuevas ocupaciones.

Santos sostuvo que el propósito es que el cementerio forme parte de un centro cívico e institucional y que las instalaciones que se desarrollen en su entorno contribuyan a proteger el área.

La Alcaldía también contempla un proceso de forestación con especies que no sean invasivas, para transformar el lugar en un espacio verde integrado a la ciudad.

El alcalde señaló que la intervención del cementerio se inscribe en el plan de desarrollo de Los Alcarrizos proyectado a diez años, que incluye inversiones municipales y del Gobierno central en infraestructura, conectividad y ordenamiento territorial.