Mived supervisa proyectos de vivienda, salud e infraestructura en Santiago

Trabajador y maquinaria pesada durante la ejecución de obras de infraestructura y mejoramiento de espacios públicos en Santiago. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIVED )

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Jean Luis Rodríguez, encabezó una jornada de supervisión de proyectos habitacionales, sanitarios y de infraestructura municipal en distintos puntos de Santiago, donde revisó los avances de las obras y sostuvo encuentros con contratistas y autoridades locales para abordar los retrasos y establecer fechas de entrega.

En la segunda etapa del proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque, el funcionario inspeccionó los trabajos que, según el Mived, superan el 50 % de ejecución.

La iniciativa contempla una inversión superior a los RD$3,400 millones para construir 1,200 apartamentos distribuidos en 150 edificios, de los cuales 320 han sido entregados y 880 están pendientes. El proyecto está destinado a familias reubicadas desde Arroyo Gurabo.

En esa misma localidad, Rodríguez recorrió el sector Los Jiménez, donde se ejecutan trabajos de asfaltado de calles y mejoramiento de viviendas en condiciones de riesgo.

La agenda incluyó además el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde la remodelación y el equipamiento del área de emergencias registran cerca de un 70 % de avance, con una inversión de RD$273 millones.

Tras reunirse con la contratista y directivos del centro, se estableció febrero de 2027 como fecha de entrega.

En el distrito municipal Santiago Oeste, el ministro supervisó la construcción del Palacio Municipal, proyecto que representa una inversión de RD$186 millones y comprende más de 2,450 metros cuadrados distribuidos en dos edificaciones. Los contratistas estimaron que los trabajos estarán concluidos entre abril y mayo de 2027.

Evalúan propuestas

La jornada incluyó un encuentro con la gobernadora provincial, Rosa Santos, alcaldes y directores distritales, en el que se revisaron proyectos en ejecución y necesidades de infraestructura y mejoramiento de viviendas en las comunidades.

Según el Mived, también se evaluaron propuestas para su posible inclusión en el presupuesto del próximo año.

Rodríguez visitó además la oficina regional del ministerio en Santiago, donde abordó con el personal los procesos de tramitación de permisos de construcción y la atención de solicitudes.

El recorrido concluyó en el municipio de Puñal, donde junto al alcalde Enrique Romero, diputados y representantes de juntas de vecinos, supervisó los trabajos de asfaltado de calles y mejoramiento de viviendas que se ejecutan mediante el programa Dominicana se Reconstruye.

El Mived informó que el 95 % de las obras supervisadas durante la jornada presenta avances satisfactorios, aunque no ofreció el desglose de ese porcentaje por proyecto.