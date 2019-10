Alcaldía de Higüey develiza mural en honor a los Hermanos Rosario

Superación y valentía

“Los Rosario son una dinastía de ejemplo de trabajo, valentía, de muchos sacrificios y una fiel representación de que no importa la escasez, si se estudia y trabaja duro, podemos salir adelante. Esa noche una multitud se lanzó a la calle a celebrar y disfrutar de su música. Rafa acompañado de Big Swing, un talentoso higüeyano cantó el tema de El Lápiz que la gente lo bailó y disfrutó muchísimo”, enfatizó.

Con una técnica basada en ‘acrílico sobre pared’ Rodríguez explicó que se inspiró además en la familia y la crianza de unidad y humildad que enseñó don Ramón, de oficio zapatero y Doña Aura, artesana de dulces criollos, a sus hijos que a pesar de nacer en un hogar de recursos limitados fueron laboriosos. “Este es un monumento a la familia y al sacrificio, estaban muy emocionados y con los ojos muy aguados.

Exactamente, ocho pies de altura por 12 de ancho fueron utilizados para pintar algunos icónicos merengues de ‘Los Rosario’ como la Luna Coqueta, María Guayando, El Lápiz, Bonifacio, a Francis, por sus llamativos movimientos de caderas al bailar en la orquesta y como su ‘azabache de la buena suerte’, los retratos de sus padres y fallecido hermano Pepe, a quienes el artista higüeyano describió como pilares del ayer y hoy de los Hermanos Rosario.

“La alcaldesa es una persona muy sensible, yo la conozco muy bien y para ella la familia es todo. Karina y Los Rosario son amigos de toda la vida y ella me solicitó que debíamos recrear la historia ejemplar de esa gran familia higüeyana. Y me dijo, que, en lo adelante vienen más notables murales para destacar a los higüeyanos y la cultura nuestra”, adelantó.