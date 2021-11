Alegan los quieren desalojar con títulos falsos

Ayer jueves prometió a la comunidad de El Carril, en San Cristóbal, que no dejaría que se efectuara un desalojo que ellos denunciaron podrían cometer los presuntos dueños de una parte de esa localidad.

Sin embargo, el mandatario siempre dice que no permitirá desalojos inhumanos y ha encargado a sus funcionarios de estudiar casos de poblaciones particulares para comprar la tierra a sus dueños y proveer de títulos a los ocupantes.

Sobre el tema, el presidente Luis Abinader ha reconocido que en el país hay una situación de invasiones de terrenos que, según él, podría provocar que caiga la seguridad jurídica y las inversiones. Abinader ha advertido que si se sigue permitiendo esa práctica “todo el que tenga un terreno no le vale cinco pesos”.

Rechazan oferta de Urbe

Algunos de los participaron en la protesta frente al Palacio Nacional rechazan la indemnización que les ofrece la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) para dar lugar la construcción de proyecto Domingo Savio.

A Eugenio Reyes le destruyeron hace dos meses su casa de dos niveles, luego de sacar a sus inquilinos, pero dice que les ha dejado a ellos los 250 mil pesos que le ofrecieron por su vivienda. “¿Eso yo se lo he dejado, me dijeron que ellos me llamaban; qué voy yo a hacer con eso?”, expresó.

José Aníbal de los Reyes dice que le ofrecieron 40 mil pesos por su casa debajo del puente Duarte, en La Siénaga, y le dieron 15 días que vencen hoy para desalojar o lo sacarían a la fuerza.

Los comunitarios fueron acompañados por la comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano (Casa Ya). Manuel María Mercedes prometió el apoyo a la lucha con más de cien abogados que dice tener disponibles para pelear a favor de los afectados en los tribunales de justicia.