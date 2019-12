$!Anciana solicita ayuda para que vecinos la dejen vivir en paz

Una anciana del sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste, solicitó ayuda a las instituciones públicas que protegen a los envejecientes y la familia ante los abusos, que según dice, cometen vecinos en su contra colocándole música a alto volumen y supuestamente amenazándola.

Sonia Lugo Pérez, de 78 años, dijo que sus vecinos y un grupo de extranjeros y dominicanos que viven alquilados en esa vivienda no los dejan vivir en paz con bulla constantemente, lanzando agua a su patio y una sustancia que les causa problemas de salud.

Explicó que vive con dos de sus hijos, un hombre con problemas psiquiátricos de nacimiento y una hembra de poco más de 30 años. Dijo que hace dos años murió su esposo, un español, que estuvo enfermo mucho tiempo y que ellos no los dejaban descansar por la bulla.

Sostuvo que los vecinos provocan a su hijo que aunque tiene 54 años, su mentalidad es como la de un niño, a tal punto que le dicen que cruce corriendo la avenida prolongación 27 de Febrero, frente a la OMSA, para que “lo mate un vehículo”.

Indicó que al parecer el propósito es hacerlos ir del lugar, una pequeña calle Cul de Sac, en donde solo hay unas cinco viviendas familiares, pero prácticamente solo viven en el lugar tres familias.

“Ellos dijeron que me quieren hacer ir aunque sea para el cementerio, me tiran algo por la ventana de la cocina que me hace picar la nariz, la boca y todo el cuerpo, ya se me han muerto dos de los perritos que tengo”, narró Pérez.

Apeló a la sensibilidad de instituciones como el Instituto del Abuelo, a la Defensora del Pueblo y reiteró el caso al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) para que lo retome porque está desesperada, enferma de los riñones, artritis, de la presión arterial, colesterol, diabetes y otros males.

Por su lado, el vecino dijo a Diario Libre que nadie le hace daño a esa familia, que al contrario, ella le corta los árboles que pasan a su lado.

Indicó que la señora Lugo Pérez tiene unos perros que no los dejan dormir tranquilos, ladrando constantemente. Aclaró que los inquilinos en algunas ocasiones se sientan en el frente de su casa y colocan una radio a un volumen que no les afecta, pero que ella de una vez reacciona de manera negativa.

“Con esa mujer nadie se mete aquí, ella es una zozobra de vida, lo que ella no dice es que tiene unos malditos perros que no dejan dormir a uno”, sostuvo.

Manifestó que lo que esa señora debe reclamar es el mal estado de la callecita y los talleres que aceleran los vehículos cuando son reparados o cuando le estacionan en el frente de su casa.