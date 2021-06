$!Asoconde apelará a la justicia por desalojo en administración parqueo Ciudad Colonial

La Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde(Asoconde) informó que iniciará acciones legales contra la Alcaldía del Distrito Nacional por haberle desalojado de manera “atropellante” de la administración del parqueo ubicado en la calle José Reyes esquina El Conde en Ciudad Colonial.

En rueda de prensa, directivos de la organización junto al abogado Luis Yépez Suncar y algunos usuarios del parqueo, dijeron que en los próximos días introducirán una acción de amparo y de responsabilidad patrimonial ante tribunales competentes.

Hernani Montalvo, presidente de Asoconde, consideró que el cierre del estacionamiento es ilegal y arbitrario y que la Alcaldía utilizó como excusa la supuesta reparación de fallas estructurales para proceder a desalojarlos de la administración.

“Nos consta que existen intereses particulares detrás de la intervención violenta con la que irrumpieron en la estructura de seis niveles que alberga más de 256 parqueos”. Recordó que el contrato de arrendamiento su suscrito en 2007 por 10 años y renovado debido al pago por adelantado del arrendamiento de los años siguientes por más de RD$600,000 al año.

Al preguntarle si se firmó la renovación del contrato, el abogado Yépez Suncar explicó que cuando llega el vencimiento del contrato, eso no implica que haya que salir automáticamente: “algo que se llama en derecho la tácita reconducción, que es cuando las partes no denuncian el contrato y se sigue ocupando el inmueble arrendado que fue lo que pasó con la especie, entonces hubo una tácita reconducción por renovación automática de ese contrato por diez años más, ellos saben que en esa parte jurídicamente están derrotados ”.

Precisó que la Alcaldía n cuenta con la autorización del Concejo de Regidores, de ningún tribunal, ni de ninguna otra autoridad por haber violentado a la fuerza con la Policía Municipal, las oficinas administrativas de Asoconde en el parqueo.

Con relación al cobro por uso de parqueo, el presidente de Asoconde dijo que es solo 15 pesos lo que s cobra por media hora contrario a los demás parqueos administrador por la Alcaldía en la Ciudad Colonial que la tarifa mínima es de 50 y 100 pesos la hora.

Montalvo manifestó que los ingresos de Asoconde por el uso del paqueo no se puede cuantificar y puso de ejemplo que durante los primeros meses de la pandemia hubo días que no estacionaba nadie y en otras ocasiones van muchas personas a la zona que proceden de diversos lugares, no solo los residentes en la Ciudad Colonial.

Geordano Peterson, miembro de la directiva, reiteró que los beneficios que obtiene Asoconde por el cobro de parqueo se invierten en su totalidad en la calle El Conde como son mantenimiento de la calle, iluminación, vegetación y personal que hace limpieza.

“Nosotros no recibimos beneficios que van a las arcas particulares de nadie, y de hecho eso fue parte del acuerdo en el año 1989 cuando el ayuntamiento nos cede esa administración para precisamente asumamos nosotros el mantenimiento de la arteria en momento en que es parqueo tenía una administración muy deficiente, que se dice que hasta se robaban vehículos ahí.

El pasado jueves la Alcaldía del Distrito Nacional cerró y asumió la administración del parqueo de la calle José Reyes para reparar una grieta en el primer nivel del edificio de cinco niveles.