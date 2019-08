Bateyes del Gran Santo Domingo: La metamorfosis 4/4

La consolidación de las relaciones no es fortuita, obedece a intereses comunes que por años han padecido y disfrutado. Se origina un vínculo comunitario y en algunos casos afectivos.

Aunque al hablar se conoce quién es de origen haitiano y quién no, aquí se vive en hermandad. Los hombres y mujeres de más de 50 años recuerdan el respeto que existió de los haitianos más viejos que les enseñaron a trabajar y contribuían con la educación de dominicanos haitianos.

Para este locuaz hombre las cosas han cambiado demasiado, ahora se pelea con frecuencia en el batey y ya no hay respeto por nada ni por nadie como antes. Dice que ahora muchos jóvenes no aceptan consejos que eran comunes de compatriotas viejos.

Es de los pocos que queda de su generación y comparte una casita con otra haitiana. Toda su vida dedicada a la caña no le dejó beneficios económicos para vivir sin preocupaciones y se dedica a trabajar conucos ajenos donde siembra algunos cultivos que comparte con propietarios de los terrenos.

El sector se ha convertido en una laguna cuando llueve y en algunas zonas el agua ya está verde de su nivel de contaminación y en el lugar se reproducen todo tipo de alimañas, sobre todo mosquitos que han afectado la salud de los lugares, además del mal olor que no deja vivir a la gente en paz.

Al problema se le suma que los dueños de solares no les dan mantenimiento a sus propiedades y están llenos de maleza. No hay calles, sino caminos que nunca han visto asfalto y la basura se acumula por doquier porque los camiones de la alcaldía municipal no van al lugar.

A pesar de que los bateyes, en mayor cantidad, pasaron de comunidades rurales a barrios marginados, la mayoría de las alcaldías de la provincia de Santo Domingo actúan de espalda a esa realidad. Los servicios que deben ofrecer a esos pobladores son precarios y en algunos casos no existen, igual con el tema de la salud.