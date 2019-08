Comienza en La Ciénaga el desalojo de más de 400 familias

Para J. la cantidad recibida (vivía en la primera línea del río) algo más de 240,000 pesos no es justa. Por lo menos no es suficiente. “Ahí donde estamos por lo menos es de nosotros”, enfatiza. Con el dinero que recibirá, explica, no ha encontrado ni una casita, ni una mejora, ni un solar. Y vive, explica, angustiado por no saber el día en que debería salir.

Para D.S., mujer entrada en años, la incertidumbre empezaba a ser peor que el desalojo. “!Quiero salir de esto ya!”· No siente que el dinero recibido es suficiente, pero sus hijos, que también serán desalojados, le han prometido que el dinero que ellos reciban se lo darán a ella.

Para S. el futuro se presenta lleno de angustia. Tiene un hijo con la piel de cristal, no puede trabajar para cuidarlo y es madre soltera. Pide que cada caso sea estudiado con detenimiento.

R.F. denuncia igualmente el nerviosismo y la tensión que le producen los días esperando el desalojo. Y apunta, “Cuando te desalojaban, te daban vivienda, cuando Balaguer”.