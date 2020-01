$!Comunidad de Cristo Rey otorga reconocimiento al alcalde David Collado

A su vez, Tony Estrella y el padre Cristian Cabral hicieron entrega de otros dos reconocimientos al alcalde Collado como Huésped Distinguido de Cristo Rey, y por el apoyo y el esfuerzo de la Alcaldía del Distrito Nacional al carnaval del sector.

Collado en su discurso central dijo: “Que bien se siente estar aquí a ley de tres meses de dejar la silla y poder tener la frente en alto, poder mirar a las caras a cada uno de los comunitarios y tener el sentimiento de cualquier ser humano cuando está complacido, feliz y contento. El sentimiento del deber cumplido en Cristo Rey”.

“Aún recuerdo claramente en mi memoria cuando me senté en esta misma avenida y firmamos un acuerdo para trabajar en los diferentes sectores, y me dijo Rogelio y me dijo Jiminián, si cumples cuentas con el apoyo de Cristo Rey, pero si no cumples vamos a ir al ayuntamiento a hacer que tu cumplas, y en compañía de varios funcionarios les dije: ustedes están frente a un hombre que tiene el compromiso con la palabra empeñada, ustedes están frente a un hombre que se va a entregar en cuerpo y alma a trabajar por los más necesitados”, agregó.

“Hoy puedo decir que en tres años y cuatro meses hicimos más que en 20 años aquí en el sector de Cristo Rey. Hoy puedo decir, es que este gobierno municipal ha levantado el orgullo de este sector. Lo que sí puedo decir es que nosotros hemos realizado un gobierno en favor de la gente”, subrayó el alcalde.

Asimismo dijo: “Lo que sí puedo decir hoy aquí es que el alcalde que está aquí presente no robó, que el alcalde que está aquí presente gobernó la ciudad con honestidad, que el alcalde que está aquí presente siempre tuvo presente que los cargos son pasajeros, que nadie es eterno en la vida y que esta posición tenía un tiempo límite y ese tiempo ha llegado. Me voy, pero me voy con la frente en alto”, concluyó Collado mientras los comunitarios presentes le aplaudían y vociferaban “dale David”.