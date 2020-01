En Los Alcarrizos los atracadores ya tienen acostumbrados a la gente

En los barrios Invi y Obras Públicas de Los Alcarrizos es una escena común y cotidiana que a la gente la atraquen en horas de la mañana cuando sale a trabajar, sobre todo a las mujeres, debido a la ausencia de patrullaje por parte de la Policía.

Es uno de los principales males y por más reclamos que han hecho a las autoridades de la zona, nada se hace, aseguran ciudadanos.

Máximo Custodio es un comerciante de la zona y cuenta que el 95% de los atracos no son reportados a la Policía porque ya la gente se cansó de que no le hagan caso. Cada semana se puede ver una patrulla motorizada por las calles de ambos sectores.

Pero no es solo el mal que les afecta, también las calles están convertidas en un solo hoyo porque el alcalde Junior Santos nunca ha tapado ni un hoyo ni ha reparado una acera, cuenta.

“Últimamente están recogiendo la basura, hacen un allante porque están en campaña y están pasando dos veces a la semana, pero hace 15 días atrás eso no sucedía”, indicó.

Lo que sí es un servicio con eficiencia es el de agua, pues reciben el líquido en las tuberías de sus casas cuatro veces por semana.

Altagracia Vásquez es una dirigente comunitaria y cita los mismos problemas. Afirma que en una esquina de la calle Cuatro casi a diario atracan personas, en horas de la mañana, lo que intimida a la gente que no puede ni hacer ejercicios.

Además de la delincuencia cita entre los males más preocupantes de los barrios Invi y Obras Públicas la falta de recogida de basura, que según dijo se les exige que la paguen, pero no las recogen con la frecuencia que se debe.

“Por aquí el síndico (Junior Santos) no tiene nada que buscar en las elecciones no ha hecho nada, uno paga su servicio para que le cumplan y si no resuelven no le daremos el voto”, advirtió.

Para Pedro Mena, vendedor en un colmado, uno de los mayores problemas es el deficiente servicio energético. Dijo que acaba de pagar 12,386 pesos de la futura eléctrica, pero son muy pocas las horas de energía que recibe.