Erick Daniel espera obtener sus documentos para poder terminar de estudiar

Al ofrecer su nombre a las personas, Erick Daniel siempre da la misma respuesta, “No te puedo dar mi apellido porque no tengo”. Y es que este joven de 24 o 25 años, más o menos, debido a que no está seguro si nació en el 1994 o 1995. No tiene documentos de nacimiento, ya que sus padres nunca lo declararon ante las autoridades.

Este lunes Erick Daniel participó en una jornada que realizó la Junta Central Electoral (JCE) en la Estrelleta del sector de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional, para dotar de actas de nacimiento tardías y cédulas de identidad a las personas del referido lugar.

Señaló que sus padres le indicaron que nació un 26 de noviembre, pero que no sabe bien en cuál de los dos años fue, pero lo que sí recuerda es ser de San Pedro de Macorís, de donde son sus progenitores.

“Yo me críe con mi abuela, mi mamá vive fuera del país y mi papá es militar y creo que vive en Santo Domingo, pero yo no tengo comunicación con él, ahora él no sabe de mí y yo no sé de él”, expresó Erick.

Afirmó que por la carencia de documentos de identidad no puede trabajar y cada vez que sale a las calles y es parado por agentes de la Policía Nacional y le preguntan por la cédula, al no tenerla, se lo llevan preso, “porque solo los delincuentes andan sin documentos de identidad”.

En el caso de los estudios escolares, el joven afirma que solo llegó hasta octavo de la primaria, debido que en ese entonces en la escuela le permitían estudiar hasta tanto resolviera sus problemas con el acta de nacimiento, pero al llegar a ese grado no pudo continuar porque esa documentación era necesaria para poder tomas las Pruebas Nacionales.

“Yo vivo ahora mismo en la calle, no tengo donde vivir, pero eso no quiere decir que yo ande sucio y que tenga que andar como un loco en la calle. Lo más frustrante es que yo quiero superarme y por falta de una cédula no puedo”, indicó Erick Daniel.

Aseguró que su sueño es ser un trabajador independiente por lo que le gustaría estudiar administración de empresas o mercadeo, pero que ese anhelo cada día lo ve más lejos, ya que su padre es militar y sabe dónde lo puede encontrar, pero desconoce porqué no nunca se ha animado a ayudarlo.

Indicó que el hecho de que hayan realizado la jornada de cedulación y registro tardío lo llena de felicidad y a la vez de preguntas, ya que no sabe en qué hospital nació y si necesitará la firma de algunos de sus padres para poder obtener los documentos de identidad.