$!Esposo de Rosa Amelia, desaparecida tras explosión, no pierde la esperanza de hallarla con vida

Rosa Amelia Peña de 52 años de edad, salió de su casa en el barrio de Guaricanos en Santo Domingo Norte, ayer, a las 6:30 de la mañana a laborar en la fábrica de plásticos Polyplas. “Ella estaba feliz la noche anterior y hoy nadie sabe darme una respuesta. Yo no pierdo la esperanza de que aparezca viva”, dijo entre lágrimas, Pablo Antonio Mora, pareja de la desaparecida.

Con la mirada perdida entre los escombros, Pablo mira desconsolado, triste y lamentando que las autoridades aún no dan con el paradero de su compañera sentimental.

Dijo que desde ayer no ha podido comer nada. “He caminado todos los hospitales, el último fue el Darío Contreras y no he podido encontrarla, son 33 años que tenemos juntos”, lamentó el desesperado hombre.