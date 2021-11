Finjus denuncia director de la Policía recibe presiones para “enganchar” personas en esa institución

El coordinador del Grupo de Trabajo para la reforma de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, denunció que el actual director de la institución del orden, mayor general Eduardo Alberto Then, recibe presiones de funcionarios y políticos para que “enganchen” personas a la policía sin cumplir con los requisitos.

Al hablar durante el desarrollo del Foro Distrito Nacional para la Reforma Policial, Castaños Guzmán se refirió a la situación que se está dando actualmente con el general Then, y que éste no ha querido referirse al tema por las personas que le están haciendo ese tipo de exigencias.

“Porque sucede, eso no lo vas a decir tú (Eduardo Alberto Then), y yo no te quiero compromete;, sucede que en la política o personas desde el Estado presionan al director para que enganche a personas que no reúnen el perfil para ser policía, eso hay que decirlo, como personas del sector privado también”, denunció Castaños Guzmán.

Aseguró que esa vieja práctica se debe acabar en el país, y que ese es uno de los primeros esquemas que se abordará en el área de restructuración de la parte educativa, de lo que será la “nueva Policía”.