$!Grimaldi insiste en que por “su condición de embajador durante once años” le paguen su salario

Afirmó que antes de su deceso, su progenitora Ana Casilda Céspedes Muñoz, le había dicho que trató de usar el seguro médico, pero que no pudo porque estaba suspendido.

El pasado miércoles, Grimaldi informó a los medios que a pesar de que fue trasladado por el decreto de marzo a Suecia, es decir que no fue sacado del Gobierno, su seguro fue suspendido y el de su madre de 91 años, quien falleció ese mismo día de su denuncia.

Ayer la Cancillería le respondió que no figura en la nómina del Ministerio porque no pertenece a la carrera diplomática.

Argumenta que así lo dice la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores número 314 de 1964, modificada por la número 630-16 y cuyo reglamento, de 2019, no le afecta porque ya tenía 10 años como diplomático.

Reitera que como embajador de carrera por sus once años como diplomático le corresponde su pago, sin importar que no ha podido tomar posesión en Suecia por la situación que ha creado en el mundo la pandemia del COVID-19.

El embajador Victor Grimaldi, designado en marzo en Suecia pero que no ha tomado posesión desde que fue sustituido de la Santa Sede de El Vaticano en enero, insiste en que la Cancillería le pague el salario de febrero, marzo, abril y mayo.

“Pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de utilizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido. También a mí naturalmente me suspendieron el servicio, pues la Cancillería me sacó de la nómina”, se quejó Grimaldi.

En ese sentido, la Cancillería respondió: “La dama era beneficiaria del Plan Básico del Seguro Familiar de Salud, administrado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la cual suspende a todo afiliado cuando deja de cotizar a la misma”.