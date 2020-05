$!Cancillería le contesta a Víctor Grimaldi

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) contestó la noche de este jueves la denuncia que hizo el embajador del país en Suecia, Víctor Grimaldi, en el sentido de que tenía cuatro meses sin cobrar y que la entidad le había retirado el seguro médico. Al respecto, la Cancillería explicó que, efectivamente, no está pagando al diplomático debido a que éste no ha asumido sus nuevas funciones ante el país receptor.

Dijo que el exembajador ante la Santa Sede no figura en la nómina del Ministerio porque no pertenece a la carrera diplomática, lo que, según Grimaldi, no es verdad, pues alega que ha laborado por 11 años como embajador.

La Cancillería además lamentó la muerte de la madre de Grimaldi, Ana Casilda Céspedes Muñoz, quien, conforme a la denuncia del embajador también le fue retirado el seguro médico, lo cual afirmó lo hizo “pasar una vergüerza”.

“Conforme al marco legal que rige a la institución, solo tienen derecho a un seguro de salud internacional el cónyuge e hijos menores del personal asignado al Servicio Exterior, hasta la finalización de sus funciones”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un documento de prensa.

Agregó que en este caso, la dama era beneficiaria del Plan Básico del Seguro Familiar de Salud, administrado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la cual suspende a todo afiliado cuando deja de cotizar a la misma.

El Mirex explicó que los funcionarios diplomáticos dominicanos ingresan en nómina solo después de tomar posesión en el país anfitrión y notificarlo formalmente a la institución, previa aprobación del nombramiento por el Senado de la República.

“Se recuerda que Grimaldi Céspedes, fue nombrado embajador ante el Reino de Suecia el 4 de marzo de 2020, luego de haber sido reemplazado como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Santa Sede el pasado 10 de enero”, explicó.

Dijo que según la norma, los embajadores en funciones disponen de hasta 45 días para despedirse de las autoridades del Estado receptor y regresar al país o incorporarse a sus nuevas funciones. Pero, debido a la emergencia sanitaria mundial, el embajador designado Grimaldi Céspedes no ha asumido sus nuevas tareas y su antecesora permanece, de hecho, en el cargo.

La carrera diplomática

El Mirex señaló que el artículo 64 de la Ley Orgánica No. 630-16, del 28 de julio de 2016, que rige el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior, consigna que tienen estatus de funcionarios de la carrera diplomática las personas que al momento de la publicación de la referida legislación hayan adquirido tal condición en virtud de leyes anteriores y los que en lo sucesivo adquieran la misma de acuerdo con lo establecido a la ley actual y en consonancia con el Reglamento de la Carrera Diplomática.

En ese sentido, la derogada Ley Orgánica de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores número 314, de fecha 6 de julio de 1964, establecía en el párrafo I de su artículo 8, que la condición de funcionario de carrera les sería otorgada a quienes cumplieran diez años en servicio. Y a la fecha de promulgación de la Ley 630-16, el embajador designado Víctor Grimaldi Céspedes, sólo tenía siete años en el servicio exterior.