JCE realiza jornada de declaración tardía y cedulación en el parque Independencia

La directora de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento de la JCE destacó que las personas que no cuentan con los documentos de identidad no pueden desarrollarse debidamente, porque, desde los estudios educativos hasta para obtener un seguro de salud, se necesita de los datos que se obtienen de esa documentación.

“Un día nos planteamos que además de la salud y la alimentación, lo legal, porque la inmensa mayoría de los que aquí llegan han perdido la cedula, no han tenido y no están reconocidos por lo que vimos que podíamos ayudar a esas personas en ese aspecto” , indicó Legua.

“Aspiramos a darle respuesta a las personas que aquí han llegado, muchos de ellos lo que necesitan es un duplicado de cédula, otros que no recuerdan ni el nombre que tienen en su cédula, pero al capturarles los datos biométricos vamos a ubicarlos y a darles sus documentos”, explicó Sabino Pozo.

“Yo conocí a mi padre cuando tenía 16 años y le dije que quería sacar mi cédula y me dijo ¿para qué?”, fue lo expresado por Roberto Aquino de 60 años mientras hacía el proceso para poder obtener su declaración tardía en la jornada llevada a cabo este lunes por la Junta Central Electoral (JCE), en las inmediaciones del parque Independencia, en el Distrito Nacional.

Sabino Pozo, indicó que en el caso del señor Roberto Aquino el equipo de la JCE deberá darle una atención en todo el sentido de la palabra, debido a que los únicos datos que él tiene sobre su nacimiento es el nombre de su madre y el lugar de nacimiento, que fue en Yamasá.

“Esto indica que con él tendremos que trabajar de cero a más para poder documentarlo. Las chicas están trabajando con él y tomando toda la información para ver que referencias encontramos de su fecha y lugar real de nacimiento”, expuso Sabino Pozo.

Al relatar su historia, Aquino no pudo contener el llanto. Dijo que su madre falleció cuando era tan solo un niño y su padre no estuvo a su lado por lo cual no pudo obtener nunca el documento de nacimiento y por consiguiente su cédula de identidad.

Afirmó que al no tener los documentos de identidad todos los trabajos que ha tenido han sido de manera independiente.