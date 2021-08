$!JCE realiza jornada de declaraciones tardías y cedulación en Ciudad Nueva

La Junta Central Electoral (JCE), realizó este lunes una jornada de cedulación y registro tardío a beneficiarios de los programas sociales de la fundación Pastoral de Calle, que realizó el organismo en conjunto con la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que encabeza el padre Domingo Legua.

La jornada se realizó para proveer de cedula y actas de nacimiento a personas residentes en la Estrelleta del sector de Ciudad Nueva, entre ellos a Roberto Aquino y Erick Daniel que a sus 60 y 26 años respectivamente no tienen ningún tipo de documentación que diga que existen en República Dominicana.

De acuerdo a las explicaciones que dio Brígida Sabino, directora de la unidad central de declaraciones tardías de nacimiento de la JCE, en ese tipo de jornadas se espera dar respuestas a las personas que no recuerdan incluso en el lugar donde nacieron y el nombre que le pusieron al momento de ser declarado de tardíos.

En el inicio de la jornada se inscribieron un total de 40 personas de la fundación Pastoral de Calle, para realizar su registro de nacimiento tardío o para obtener un duplicado de cédula, y de igual forma se les dio oportunidad a otras personas para registrarse y participar en la obtención de estos documentos de identidad.

Brígida Sabino explicó que el objetivo con el que se realizan este tipo de jornadas es dar solución a temas de cedulación y carencia de actas de nacimientos, ya que algunas personas no están declaradas y otras tienen cédula de identidad y electoral, pero sin ningún soporte legal.

“Muchos de ellos vienen porque han perdido su cédula, para duplicados, otros porque no recuerdan el número de la misma, pero al capturarle los datos biométricos le ubicamos sus documentos”, expresó.

Uno de los casos de los asistentes a la jornada fue el de Roberto Aquino de 60 años, quien afirmó que desde los 16 años ha tratado de conseguir sus documentos de identidad pero que no ha podido ser debido a que su madre falleció cuando era niño y su padre no se interesó en ello.

“Yo conocí a mi padre cuando tenía 16 años y le dije que quería sacar mi cédula y me dijo ¿para qué?”, fue lo expresado por Roberto.

El padre Domingo Leguas señaló que le realizó la solicitud a la JCE para realizar la jornada de declaración tardía debido a que la pastoral que dirige ayuda a las personas de escasos recursos con comida y medicinas por lo que apostaron a ayudarlos también en el aspecto legal.

“Estamos aquí con el objetivo de dotar de documentación a todas las personas que en este momento no la tengan, porque nunca la han recibido o porque la han extraviado”, indicó el padre.

Asimismo, un caso parecido fue el de Erick Daniel que siempre tiene que agregar la misma respuesta cuando da su nombre y omite su apellido, “no te puedo dar mi apellido porque no tengo”, y es que este joven de 24 o 25 años, más o menos porque no está muy seguro si nació en el 1994 o 1995, no tiene documentos de nacimiento ya que sus padres nunca lo declararon.

El joven afirmó que por la carencia de sus papeles de identidad no puede trabajar y cada vez que sale a las calles y es parado por agentes de la Policía Nacional y le preguntan por la cédula al no tenerla se lo llevan preso, “porque solo los delincuentes andan sin documentos de identidad”.

Los casos de Erick Daniel y Roberto Aquino fueron tomados por los miembros de la JCE durante la jornada, donde se les brindará ayuda especial para resolver su caso de documentación de identidad.