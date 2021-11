$!La respuesta de camionero dominicano a la pregunta de si volvería a Haití

Uno de los tres camioneros dominicanos liberados el lunes narró que durante los 54 días que permaneció secuestrado en Haití se le mantuvo vendado y atado de las manos y de los pies. El lienzo solo le era retirado cuando lo dejaban bañarse.

Wilson Rodríguez, quien dijo se dedica a conducir vehículos pesados desde los 16 años, era el que tenía mayor tiempo en cautiverio por los delincuentes.

En una entrevista a Noticias SIN sostuvo que al no poder ver a los demás secuestrados no sabía que los tres estaban en el mismo lugar. Solo escuchaba “cositas” que los demás decían y eran mandados a callar por sus verdugos.

“A nosotros nos mantuvieron fue a moro de habichuela y espaguetis, pero gracias a Dios estamos vivos, salimos de eso”, respondió el joven de 33 años.

Rodríguez afirmó que dormían en el suelo y por su rescate sus captores exigían en un principio 50 mil dólares, cantidad que fue aumentada a 200 mil.

Semanalmente se le permitía llamar a su esposa para saber cómo iba la gestión de conseguir el dinero.

“Yo duré 54 días secuestrado. Yo fui el primero que ellos agarraron. Me llevaron a un recinto. Estaban todos encapuchados (...) me llevaron a una habitación, estaba vendado y la habitación estaba oscura prácticamente porque cuando uno está vendado uno no ve la claridad”, indicó.

Dijo que en ningún momento fueron maltratados por los secuestradores, a los que no pudo verles el rostro porque estaban todo el tiempo encapuchados.

Las bandas haitianas han aumentado la inseguridad en el vecino país, en donde son frecuentes los secuestros, incluso de dominicanos que llegan a ese territorio en compromisos de trabajo. El pasado mes de febrero fueron liberados los dominicanos Michael Enrique y Antonio Campusano Féliz después de varios días de ser retenidos cuando rodaban una película.

Y el rapto más sonado en los últimos días es del grupo de misioneros norteamericanos y sus familias, 17 personas en total, de los que no se tiene información desde hace ya un mes