$!La venta de clerén es un secreto a voces en barrios populares

“Yo tengo gente que me lo recibe y me lo va trayendo de a poco, según la venta que sé que puedo tener diario y le doy algo para no tener eso aquí, y si me pide una gente conocida le mando a buscar. Mucha gente sabe que yo lo vendo, pero no me tiran pa’lante (denunciarlo) porque también son mis clientes”, dijo uno de los consultados.

Señalan que entre las medidas que han adoptado para no ser descubiertos está no venderles a extraños a menos que estén acompañados de otros a los que conocen y despachar solo cuando en el establecimiento no hay más clientes ajenos a la transacción.

Coinciden en que la demanda que tienen es causada por el bajo precio del líquido, del cual dicen que, aunque ha subido un poco después de que han arreciado las medidas para controlarlo, todavía con RD$100 se puede despachar hasta un litro y con poco más de RD$1,000 se puede conseguir un garrafón de cinco galones.

Sin embargo, sostienen que no están vendiendo tanto como antes porque la producción local en Santo Domingo ha bajado por el desmantelamiento de puntos de fabricación y las dificultades que están confrontado quienes traen la bebida del interior del país, principalmente de las provincias fronterizas con Haití, donde se elabora la mayor parte de lo que se consume en todo el país.

Tanto quienes compran, venden o consumen clerén u otras bebidas fabricadas de manera clandestina desafían los daños a la salud y consecuencias judiciales que puede tener la práctica, ya que se ha advertido que están contaminadas con metanol, una sustancia tóxica, y el castigo que prevén las leyes para este tipo de comercio.