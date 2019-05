$!Lo que ocurrió con la madre de Yatnna Rivera, según cirujano Héctor Cabral

El cirujano Héctor Cabral, acusado de mala práctica médica por los familiares de una mujer que este jueves falleció mientras este le practicaba una cirugía estética, aseguró que la paciente sufrió un evento inesperado al inicio de la intervención, del cual no ofreció detalles.

“Para el día de ayer (jueves 9 de mayo de 2019) estaba programada una intervención quirúrgica a nuestra paciente, la señora Altagracia Díaz González, quien al inicio del procedimiento tuvo un evento inesperado por el cual los intervencionistas, anestesiólogos e intensivistas y demás profesionales del área hicieron todo el esfuerzo humano para conjurar la situación de manera exitosa, por lo cual se logró restablecer los signos vitales de la paciente y remitirla al área de Cuidados Intesivos, donde fue recibida en condiciones estables”, explicó el doctor la tarde de este viernes en rueda de prensa.

En tal sentido, el galeno sostuvo que la señora, de 51 años de edad, permaneció en el área de intensivo de manera estable por aproximadamente cinco horas, pero que más tarde, presentó una nueva eventualidad “la cual desafortunadamente no pudo reponerse”.

La muerte de Altagracia Díaz González salió a la luz pública luego que su hija realizara una transmisión en vivo por Instagram para denunciar que el doctor Cabral no había dado la cara a la familia tras la muerte de su madre.

Al ser cuestionado sobre dicha denuncia, el galeno dijo que puso a los familiares de la paciente en contacto con el equipo de Cuidados Intensivos, debido a que no maneja esa área.

El doctor cirujano Héctor Cabral, dueño de la Clínica de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA), rechazó que hubiese intentado salir del país anoche luego del fallecimiento de Altagracia Díaz, madre de La modelo Yatnna Rivera.

“Quiero hacer constar de manera enfática que en ningún momento intenté salir del país y por el contrario me mantuve en la clínica pendiente de la situación y siempre estuve en comunicación con el esposo de la hija y otros familiares”, dijo el cirujano.

Sin embargo hubo un momento confuso en su alocución ya que expresó que había estado explicándole a los familiares que “en los momentos siguientes estaba evolucionando (la paciente) favorablemente (...) lamentablemente aconteció esta situación y lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos y nos unimos al dolor de la familia.”

Cuando se le cuestionó sobre no dar la cara luego de la muerte de Díaz, el médico dijo que “lo que pasa es que yo no soy intensivista, y yo le presenté el equipo de cuidados intensivos, yo no soy intensivista y no manejo lo que son las áreas de cuidados intensivos y para eso existe esa especialidad”.

También aclaró que no fue detenido por las autoridades y que por el contrario ha colaborado con las mismas.