Madre de niña que murió en Moca dice no hay detenidos porque ella es pobre

Yinet Ojeda, madre de la niña de ocho años que murió alcanzada por una bala mientras jugaba en la galería de su casa en Moca, se quejó de que a una semana del fallecimiento de la menor no haya un solo detenido y atribuyó la negligencia de las autoridades a que ella no tiene dinero que anime una rápida investigación del caso.

“La Policía de aquí de Moca, uno va al cuartel y lo que hace es que le indagan, le dicen que todavía ellos no nos tienen respuestas, nos dicen que las cámaras (...) no se ven, que hay unas cámaras que están ocultas, que hay unas cámaras que se ven ellos pasando rápido. Ustedes saben que si yo tuviera dinero, las cámaras se vieran 3 G, se vieran mil por mil. Como yo no tengo dinero para decirle a ellos, tengan”, sostuvo Ojeda al afirmar que no hay interés en investigar la muerte de su hija.

Afirma que se le exige llevar testigos cuando, asegura, nadie se prestará a hacer la denuncia por temor aunque todo mundo sepa quiénes son los autores de la balacera.

“¿Quién me va a hacer de testigo, aunque haya visto? Porque todo el mundo vio quiénes fueron. ¿Quién me va a hacer de testigo para ir a un cuartel a decir sí, yo vi para que la policía, que son los primeros, ahorita digan Yinet trajo un testigo que se llama fulano de tal y esos delincuentes salgan a matarlo porque los policías son los más malos?”, expresó la desesperada madre.