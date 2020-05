$!Práctica de volar chichiguas sigue ocasionando averías eléctricas en el Cibao

View this post on Instagram

Averías eléctricas se intensifican por el vuelo de chichiguas​ SANTIAGO.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó que se han intensificado las averías energéticas en su zona de concesión, debido a que ciudadanos continúan con la práctica de volar chichiguas, las que hacen contactos con redes de alta y media tensión. En una declaración de prensa, la entidad del sector eléctrico precisó que hasta ahora la mayor cantidad de averías por esas razones se han registrado en la provincia de Santiago. Agregó que en otras demarcaciones de las 14 provincias del Cibao desde hace algunas semanas también se han producido situaciones similares, provocando interrupciones en el servicio eléctrico. EDENORTE dijo que en la última semana se ha visto en la necesidad de realizar operativos de limpieza de redes, para retirar los cientos de chichiguas enredadas en los cables de los sectores Puerto Plata, Santiago, Mao, San Francisco y La Vega. La empresa eléctrica reiteró su llamado a la población, para que descontinúe esa práctica, destacando que en estos momentos de cuarentena la empresa ha estado brindando un servicio continuo de electricidad. Pero que, ante esos eventos provocados por el vuelo de chichiguas, se ha visto afectado el servicio eléctrico, que ha sido restablecido en el menor tiempo posible, gracias al esfuerzo hecho por las brigadas de la empresa. Resaltó EDENORTE que, además de normalizar el servicio eléctrico que reciben sus clientes, los técnicos logran mantener las redes en condiciones estables para su funcionamiento.