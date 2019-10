$!Pro Consumidor sobre mataderos: tenemos que seguir adelante en hacer que se cumplan las reglas

La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Anina del Castillo, reconoció hoy que las instituciones estatales deben hacer cumplir más las reglas establecidas para los mataderos municipales, de los que muchos operan sin respeto a las buenas prácticas y sin permiso ambiental, pero entiende que quienes trabajan en estos recintos también deben hacer su parte.

“Hay un deber que viene de unas leyes, que se le dice al que está sacrificando esas reses que no puede estar sacrificando una res en medio de la cacá que se hace la res”, dijo. “El que está sacrificando esa res no puede decir que yo no conozco esa normativa, entonces es un tema de conciencia ciudadana también”.

Del Castillo visitó a la subdirectora de Diario Libre, Inés Aizpún, para conversar sobre el reportaje publicado el pasado domingo por este periódico en el que se evidencia cómo la deficiente gestión de las autoridades permite que un conjunto de mataderos municipales opere sin apego a las buenas prácticas sanitarias, la mayoría no cuente con permiso ambiental y los matarifes sacrifiquen a los animales con prácticas violatorias a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable.