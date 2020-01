Samuel David, el primer niño que en 2019 nació en la Maternidad La Altagracia, crece en salud y sabiduría

Cumplió su primer año el niño Samuel David Rodríguez, el primero en nacer en la maternidad La Altagracia el pasado año, hijo de una adolescente y de un joven de Villa Consuelo.

Durante 2019 Samuel ha crecido saludable, aunque con las limitaciones económicas de sus padres y un entorno de no muy buenos augurios.

Su padre Luis Samuel Rodríguez, de 22 años, luchó durante todo el pasado año para conseguirle su leche y dice no arrepentirse de tener a Samuel, que es la alegría de la vecindad en donde vive en la calle Federico Velázquez número 115, en Villa Consuelo.

Al preguntarle si ha tenido dificultades para la leche de Samuel dijo: “siempre faltó la leche, pero hago el esfuerzo de buscarla, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por uno”.

Luis Samuel se dedica a trabajar cristalería y con lo poco que gana pudo alquilar “una pieza” que comparte con la madre de su hijo y su primogénito.

La madre ha asumido la responsabilidad de criar a Samuel, que ya lo apodan Lin los vecinos porque es uno de los niños más conocido del vecindario, sobre todo después que Diario Libre público su historia hace un año.

El abuelo del niño y padre de la madre, Angel Mateo, dice que para él Samuel ha sido una bendición porque luego que nació ha podido conseguir para reconstruir su casita colocando madera y zinc nuevos.

“Yo estoy feliz porque Dios me dio una bendición, me dio mi nieto, de mi niña hermosa, y espero que Dios me siga bendiciendo porque ese fue un regalo que Dios me dio, lo que me ha traído es bendiciones”, dice con orgullo.

Asegura que su hija cuida muy bien al niño y confía en que Dios siga bendiciendo la familia como lo ha hecho con el nacimiento de Samuel que crece en tamaño y sabiduría.

Samuel nació de seis libras en la Maternidad la Altagracia, fue el primero en nacer en ese centro de salud el 1 de diciembre a las 12:03 de 2019.