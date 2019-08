$!Se forma tormenta tropical en el Atlántico; no representa peligro para RD

Por el momento no ofrece peligro

Debido a su situación en medio del Atlántico Norte, alejado de zonas habitadas, el NHC no ha tenido que emitir ningún tipo aviso de paso del sistema en las próximas horas y no se prevé que sea necesario, pues se mantendrá en el mar abierto hasta su degradación. También la Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana informó que Chantal no ofrece peligro República Dominicana.