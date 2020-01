$!Terrenos para ingenio en San Pedro de Macorís no eran propiedad del Estado, según informe

“ Ambas obras tenían presupuestado un monto de 15 millones de dólares y gran parte de esos fondos han sido desembolsados por el Fonper, pero nos encontramos con la problemática de que en San Pedro de Macorís se ha avanzado apenas en la construcción de una plataforma en caliche que ha costado alrededor de 7 millones de pesos, en un terreno que no se sabe su estatus jurídico”, afirma Santana.

“A pesar de eso, extrañamente se hizo una inversión allí y luego se aduce que la obra no puede seguir adelante por el tema de la propiedad de los terrenos, estamos citando nuevamente para la próxima semana, esencialmente al CEA, para que nos esclarezca las razones, los motivos o las autorizaciones correspondiente de por qué ellos han movido partidas de dinero que estaban destinadas al ingenio de Los Llanos y las han usado en el ingenio de Chirino, aduciendo que ha sido por razones de hacer un experimento”, agrega el legislador opositor.

A pesar de que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) dice que los terrenos en donde se construye el ingenio San José, en San José de Los Llanos, San Pedro de Macorís, para la producción de azúcar panela, están titulados a favor del Instituto Agrario Dominicano (IAD) , encontramos en el expediente un informe técnico del departamento de mesura catastral de esa entidad, de principio de octubre del año 2015, antes de que se empezara a construir esa plataforma, que indica que no se debía iniciar esa obra allí porque no eran propiedad del Estado, explica el presidente la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fidel Santana.

Los legisladores exigen la documentación para conocer quién dio las órdenes para construir en terrenos que no son propiedad del Estado y qué instancia del Estado lo hizo. “Estaremos citando para la próxima semana al director del CEA, Luis Miguel Piccirillo McCabe”, sostuvo Santana.

Diputado de San Pedro de Macorís reacciona

El recién designado diputado por la provincia San Pedro de Macorís, esposo de la extinta legisladora Inés Bryan, dijo que desde esa misma curul su compañera se convirtió en una tribuna en defensa de esa provincia.

“Éramos dos personas con un mismo pensamiento, pero la suerte nos jugó una mala pasada y he tenido que asumir yo la denuncia de los grandes problemas que afectan a San Pedro de Macoris; y no puedo desaprovechar esta oportunidad para expresar lo que fue una preocupación de Inés, sobre la construcción del ingenio de panela, que el Estado dominicano, a través de Fonper ha hecho un desembolso de 520 millones de pesos y todavía no se ha puesto un bloc”, lamenta el legislador.

La construcción de ambos ingenios fue anunciada por el presidente Danilo Medina en visitas sorpresas realizadas 2015. Una nota que distribuyó la Presidencia de la República en mayo de ese año indicaba que la obra, que se enmarca en el proyecto “Nuevo sabor de la caña”, será destinada a la producción de esa planta para la elaboración de azúcar de panela que sería vendida en el extranjero.