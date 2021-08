Túnel de la Núñez de Cáceres no tiene iluminación desde hace más de un mes

Usuarios del túnel de la avenida José Núñez de Cáceres denunciaron que hace más de un mes que no tiene iluminación, lo que constituye un peligro para los conductores que transitan por el lugar.

Ambas direcciones están oscuras de manera permanente sin que se haya informado la causa. Conductores informaron que en varias ocasiones han estado a punto de accidentarse porque les sorprende la oscuridad al entrar al túnel.

“El otro día por poquito y me estrello contra una yipeta porque era casi el mediodía y cuando entro al túnel es que me doy cuenta que no tiene luz, surte que yo no manejo muy rápido, si no quién sabe cómo estuviera yo ahora”, informó Marino Acosta, un usuario.

En tanto que Ludovino Mendoza, residente en la zona dijo que las autoridades se han descuidado mucho con ese tema a pesar de los reportes que se han hecho al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía.

El Ministerio de Obras Públicas informó que en esta semana hasta el sábado 7 del presente mes de agosto, llevará a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en los pasos a desnivel, que incluye túneles y elevados en el Gran Santo Domingo desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada.

Entre las obras a intervenir están el túnel largo del 27 de Febrero, Núñez de Cáceres, al puente de la Jacobo Majluta, el paso a desnivel de la avenida Núñez de Cáceres con George Washington y a los elevados de la John F. Kennedy con Winston Churchill (Este-Sur), John F. Kennedy con Lope de Vega y Tiradentes.

De igual modo serán cerrados los elevados de la avenida Luperón con 30 de Mayo, John F. Kennedy con Núñez de Cáceres, autopista Duarte con Calle Duarte (Los Alcarrizos), Charles de Gaulle con autopista de San Isidro, Charles de Gaulle con Carretera Mella, cierre total.