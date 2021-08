Un puente peatonal con años sin uso por daños causado por transportistas

David Ramos consideró muy necesario el puente, sobre todo para los niños y ancianos que no tiene la habilidad de cruzar con rapidez la vía

Moradores del barrio Libertad en Sabana Perdida, en el municipio Norte, demandaron la reparación de un puente peatonal sobre la avenida Charles de Gaulle que no se usa desde hace tres años, porque tiene una parte destruida por vehículos pesados que lo han impactado.

“Como ciudadano quisiera que eso se arregle, siempre ellos vienen y ven toman fotos y no hacen nada ni el ayuntamiento ni de Obras Públicas”, indicó.

Argentina Rodríguez es directora de un colegio en el lado sur del puente y consideró que las autoridades deben prestarle atención al problema, tomando en cuenta que los niños que tienen que cruzar a las escuelas en ambos lados de la vía.

Además, expresó con indignación con que muchos conductores destruyen obras como esa y no la reparan y dejan el problema a la comunidad, que en ocasiones son causa de muertes. Dijo que cualquier persona no vidente que no conozca la zona puede subir por el puente y creer que está bien y caerse.

Además de los daños causados por los vehículos pesados, el puente requiere intervención porque parte de su base está podrida.