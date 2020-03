Video | Incertidumbre se apodera de los ciudadanos en los barrios

Wilfredo Jiménez, un joven que trabaja en un taller como metalero, cuando fue preguntado qué medidas tomaría, respondió que es pobre y que no tiene como aguantar una cuarentena sin poder trabajar.

Jiménez sostiene que lo más recomendable es que el gobierno se encargue del sustento de las personas entregando cajas casa por casa hasta que acabe la cuarentena. Esta opinión es recurrente en las personas de diferentes sectores.

Don Rafael Rosario, un frutero de Cristo Rey, respondió: “La mascarilla, me dijeron que me la pusiera, pero eso todavía no está aquí”, cuando fue preguntado si llevaba puesta el tapabocas por el coronavirus. Él al igual que muchos otros en Cristo Rey no saben qué harán para sustentarse luego de que empiece la cuarentena este jueves.