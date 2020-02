$!Clamor en Plaza de Mayo para denunciar el “genocidio feminicida” en Argentina

'Nos sentimos desamparados totalmente -continúa-. Seguimos en la lucha nosotros cuando nos tendríamos que quedar en nuestra casa y saber que hay justicia, y sin embargo no la hay. Cuando matan les dan 15, 20 años, y si se portan bien se los sacan... Y no es así, mi hija tenía una vida por delante, tenía 22 años', denunció.

Nos destruyeron

Aunque uno de los responsables de la muerte de Aracelli, Darío Badaracco, falleció en prisión el año pasado, otros tres siguen en libertad mientras aguardan por el juicio oral, previsto para mediados de mayo.

En cualquier caso, la situación de Mónica y el resto de su familia es dramática, debido a la ausencia de ayudas por parte del Estado y a las trabas judiciales y policiales durante la investigación del asesinato de su hija.

'Nos destruyeron prácticamente a todos, a mis dos hijos, a mi esposo... Yo estoy solamente en alto, yo sola, con la bandera en alto, por la justicia de mi hija. Es como que nos mataron en vida a todos', aseveró emocionada.

Para Marta Montero, madre de Lucía Pérez, asesinada cuando tan solo tenía 16 años, la intención de la convocatoria es conseguir 'que el Estado se haga cargo' a través de políticas públicas y de género, en definitiva, 'no mirar al costado y hacer como que no pasa nada'.

'Cuando a vos te matan a una hija, como este caso nuestro y de todas las mamás que estamos acá, el Estado no existe. No tenés un abogado que te represente, tenés que ir a buscarlo vos y pagarle vos, y si vos no tenés los medios para pagarle, pues bien, gracias, te has quedado solo', subrayó Montero.