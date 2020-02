$!Clinton no apoyará a ningún candidato en las primarias demócratas de EEUU

El expresidente estadounidense Bill Clinton prefirió este lunes no apoyar a ninguno de los candidatos para las primarias del Partido Demócrata en declaraciones a medios locales de la isla, donde visita proyectos de recuperación puestos en marcha tras los huracanes de septiembre de 2017.

'No me voy a involucrar en esta primaria. No creo que sea justo', sostuvo el expresidente, que visitó la Cooperativa Sagrada Familia y la organización sin fines de lucro Caras con Causa.

'Participé en tres primarias en Puerto Rico', recordó Clinton, tras señalar que obtuvo todos los votos en el año 1992, mientras que su esposa, Hillary, se impuso en 2008 y 2016.

'Estoy agradecido por lo que Puerto Rico ha hecho por mi familia y tratamos de influir positivamente a favor de la isla, pero no voy a involucrarme en esta primaria', zanjó Clinton ante las preguntas de los periodistas.