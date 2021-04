$!Comisión de reforma policial se reunirá el viernes a las 10:00 de la mañana

El grupo designado por el Poder Ejecutivo en el decreto 211-21 tiene como metas elaborar políticas públicas para el desempeño de la Policía, sugerir el perfil de sus nuevos miembros, promover la aprobación de los reglamentos pendientes, sugerir la creación de los protocolos basados en la ética y los derechos humanos, entre otros objetivos.

La comisión también podrá contratar asesorías de expertos nacionales e internacionales, según uno de los artículos del decreto.

Durante la juramentación en el Palacio Nacional, Abinader destacó que otros gobiernos han fracasado en el intento. “Quiero expresar aquí que yo ni me cansaré ni me va a cansar”, enfatizó.

El mandatario le advirtió al grupo que “la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego”.

“Pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito. Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, dijo el presidente.