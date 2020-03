$!Con médicos y enfermeras en cuarentena, ¿quién atiende a los pacientes?

A medida que los Estados Unidos luchan por frenar la propagación del coronavirus, el número de trabajadores de salud a los que se les ordenó auto-cuarentena por posible exposición a un paciente infectado está aumentando a un ritmo exponencial.

Por poner un caso, sólo en Vacaville, California –en donde se documentó por primera vez la transmisión en la comunidad en el país– hay más de 200 médicos, enfermeras y asistentes en cuarentena, inhabilitados para trabajar por semanas.

En Kirkland, en el estado de Washington, más de una cuarta parte del departamento de bomberos de la ciudad está en cuarentena después de haber estado expuestos a pacientes infectados en el asilo de ancianos Life Care Center.

Con los casos confirmados de COVID-19 multiplicándose cada día, estas cuarentenas masivas rápidamente dejarían al sistema de salud con poco personal y abrumado.

La doctora Jennifer Nuzzo, investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, se encuentra entre los que argumentan que los hospitales necesitan cambiar de rumbo.

“Simplemente no es sostenible pensar que cada vez que un trabajador de salud está expuesto tiene que permanecer en cuarentena 14 días. Nos vamos a quedar sin trabajadores de la salud “, dijo Nuzzo. Cualquier persona que muestre signos de infección debe quedarse en casa, agregó, pero los proveedores que pueden haber estado expuestos, pero no tienen síntomas, no necesariamente deben dejar de trabajar.

Nuzzo y otros expertos dicen que la respuesta se reduce a un cuidadoso equilibrio entre la ciencia y la necesidad de mantener un sistema de atención médica en funcionamiento.

De 2003 a 2019, los fondos federales para el Programa de Preparación para Hospitales se redujeron casi a la mitad.