Con vídeo viral de TikTok hispano de Idaho se catapulta y gana una camioneta

Hasta este miércoles el vídeo original tiene 26.9 millones de vistas y 4.9 millones de me gusta.

En los tres días siguientes a la publicación del vídeo, que se compartió por otras redes sociales, “Dreams” ganó 2.9 millones de transmisiones bajo demanda en EE.UU., según Nielsen Music/MRC Data.

Este domingo el músico Mick Fleetwood, que hizo parte de la banda, se sumó a la tendencias y recreó en su cuenta de TikTok un vídeo viral ambientado la canción "Dreams", tal y como lo hizo Apodaca.

En varias entrevistas con medios estadounidenses, el latino de 37 años contó que se sumergió en TikTok gracias a sus dos hijas, y que las imágenes fueron tomadas cuando Apodaca iba camino a trabajar a una fábrica procesadora de papas y tuvo que usar su patineta porque su coche se averió en el camino.

El éxito del vídeo también sirvió para revelar las circunstancias económicas que vive Apodaca, que reside en una casa rodante sin agua y sin electricidad frente a la vivienda de su hermano, a donde acude a bañarse.

La actitud positiva del hispano hizo que muchos de sus seguidores en la cuenta @420doggface208 decidieran apoyarlo económicamente.

Según el medio digital TMZ, Apodaca recibió donaciones por 10,000 dólares, dinero que compartió con su mamá. Su parte la usaría para arreglar su auto y conseguir "un espacio (propio) para cocinar y poder ducharse.

En una entrevista con el diario Los Angeles Times, Apodaca dijo sentirse orgulloso de ser “nativo-mexicano”.

Su padre es de ascendencia mexicana y su madre es oriunda de la tribu Arapaho del Norte en Wyoming.

“Siempre he abrazado ambos lados de la herencia de mi papá, la herencia de mi mamá. Cholo todo el camino. Lo vivo. Me encanta. No importa. Pueden etiquetarme, lo que quieran, pero lo viviré”, dijo al diario.

El éxito del vídeo de “Dog Face” (cara de perro), como se hace llamar Apodaca en TikTo, aún le está trayendo beneficios. Este martes la compañía Ocean Spray lo sorprendió obsequiándole una nueva camioneta Nissan Frontier 2020. La parte de atrás de la camioneta estaba llena de jugo de arándano de Ocean Spray, el mismo que usó Apodaca en el vídeo.

“Ocean Spray se sintió honrado de regalarle a Nathan algo importante para él: una camioneta que sabíamos que necesitaba. Qué emocionante ser parte de un movimiento que está difundiendo tanta positividad en todo el mundo, especialmente durante estos tiempos sin precedentes”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de Ocean Spray, Tom Hayes.

El ejecutivo también se unió al reto "Dogface Challenge", recreando el vídeo de Apodaca en su primer vídeo de TikTok.