$!Construcción de pared causa conflicto entre dos vecinos

La construcción de una pared en una zona limítrofe entre dos propiedades en el sector de Bella Vista, en el Distrito Nacional, enfrenta a dos vecinos que esperan una solución definitiva al problema por parte de las autoridades competentes.

La situación se origina en el patio de dos inmuebles, uno que da acceso a la avenida Rómulo Betancourt número 1362 y el otro a la calle Eduardo Vicioso 45 en el sector de Bella Vista.

Ramón Lozada Peña afirmó que el doctor Rafael Leónidas Lluberes Freites, general (r) “violó la ley que rige los límites de los terrenos al construir un anexo a una pared sobre el lindero de ambas propiedades”. Indicó que en principio se había dialogado sobre el levantamiento de una pared en una extensión de cinco metros, pero que luego se extendió a 12 metros y una altura de nueve metros.

Explicó que puso el caso en manos de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional y que esa entidad emitió tres notificaciones ordenando parar la construcción, pero que su vecino seguía la obra.

Indicó que al principio la Alcaldía actuó de manera correcta, pero que luego solo se limitó a cobrar los impuestos de la propiedad y una multa por violación a la Ley de Derecho de Propiedad.

“Ahora le estamos pidiendo nuevamente al Ayuntamiento para que venga a ver el segundo anexo y pidiéndole que esta vez no solo solicite el pago de impuestos, sino someterlo por violación a la ley de lindero...es imprescindible que se tumbe porque es un tema de seguridad jurídica”, dijo Lozada.

Por su lado, Rafael Leónidas Lluberes Freites negó que haya violado ninguna ley y aclaró que tiene su título de propiedad delimitado. Precisó que la pared que levantó la construyó él en lo que es su propiedad.

Indicó que tiene los permisos que avalan el derecho a subir la pared y que lo hizo porque su vecino alegadamente instaló cámaras enfocando hacia su propiedad para vigilar todos los movimientos de su negocio, que es una clínica estética, y que se sentía agredido y desprotegido.

“Él quiere que tumbe la pared y con la construcción hacer un acuerdo, él quiere dinero. El ingeniero (que construyó la pared) me trae un acuerdo que confecciona su abogado y dice que en caso de tener un posible comprador que no esté de acuerdo con la construcción, si no es derribada en 60 días usted tiene que resarcirme, indemnizarme con el diez por ciento del valor de la propiedad de él, eso es inaceptable”, advirtió.

Afirmó que su vecino no tiene título de propiedad, que el terreno que reclama es de Bienes Nacionales y que por eso ahora dice que no cree en la justicia, porque tanto la Alcaldía como en la justicia se le ha solicitado el título y no lo tiene.