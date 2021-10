Consultor jurídico del Ejecutivo califica de “brutalidad inexplicable” muerte de Leslie Rosado

Como una brutalidad inexplicable y una falta de humanidad, calificó este lunes el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la muerte de la arquitecta Leslie Rosado, de 36 años, a manos del cabo Janli Disla Batista, de la Policía Nacional .

“Esto no tiene parangón, no tiene explicación; una brutalidad inexplicable y una falta de humanidad”, expresó Peralta, quien dijo que no ve el hecho como una actuación policial.

“Yo no lo asocio esto con una conducta policial, esto yo no creo que es un acto de la Policía, esto es un acto de un policía, que pudo haber sido un abogado, un sastre. Un hombre brutal”, afirmó.