Scape Park, un lugar para llenarte de adrenalina

La región este de la República Dominicana tiene un encanto que va más allá de sus deslumbrantes y relajantes playas, que la convierten en el destino por excelencia de Quisqueya. Otro de sus mejores activos es su diversidad de ambientes que inyectan adrenalina a las vacaciones, y la mejor dosis de todas estas cualidades se encuentra en un solo lugar que hace honor a su nombre: Scape Park.

Ubicado en el complejo de Cap Cana, Scape Park es un lugar pincelado de emocionantes aventuras, que incluye experiencias culturales y educativas para adultos y niños. Desde deslizarse en ziplines sobre un acantilado, nadar en cuevas subterráneas, explorar cavernas antiguas, navegar a lo largo de las playas o desconectarse en su exclusivo club de playa, este pedazo de paraíso promete elevar el nivel de tus vacaciones sin salir del país.

Scape Park es un destino ecológico autosuficiente, que ha apostado por las energías renovables. Su parque fotovoltaico de 1,796 unidades de paneles solares asegura el 100 % de su energía eléctrica.

Scape Park alberga doce atracciones que componen la oferta de aventura. ¿Listo para la acción? A continuación te compartimos 6 de los circuitos que debes probar de este maravilloso lugar.

Saltos Azules

Si hay una palabra con la que sus visitantes mejor lo describen es “impresionante” En este parque de agua esta rodeado de antiguas cuevas e impresionantes cascadas, desde donde podrás deslizarte por el aire en tirolesas acuáticas y montarte en hamacas que te llevan volando a toda velocidad y terminan en refrescantes aguas.

Iguabonita Cave

Si te gusta la espeleología debes vivir la aventura que ofrece esta maravilla geológica. La Cueva Iguabonita presume de una red de túneles y cámaras con una impresionante formación de piedra caliza y repleta de estalactitas y estalagmitas (formaciones verticales que van del techo hacia el suelo y viceversa).

El disfrute de esta maravilla natural con un paseo por el acantilado El Farallón. Una vez en la cima, se llega a la entrada de la cueva. Con la ayuda de los guías, puedes descubrir esta vasta conexión de los túneles y cómo se esculpió en el tiempo sus distintivas formaciones rocosas.

Cave Swim

Otra forma de sumergirse en una aventura subterránea en Scape Park es desde Cave Swim, una de sus atracciones más populares del parque. Este manantial natural subterráneo no solo te invita a nadar en la espectacular naturaleza de sus aguas vigorizantes, también a nadar con la historia de los antiguos nativos, quienes usaban estas cuevas marinas para rituales sagrados. Si aún no has vivido esta experiencia, es momento de anotarla en tu lista de aventuras.

Zip Line Eco Splash

Este es un un circuito que pone con alta dosis de adrenalina y un imperdible de Scape Park. Sus 12 tirolesas dan una sensación de volar por encima de la jungla, disfrutando del paisaje característico de la zona que se funde con su cielo azul, para luego atravesar un asombroso acantilado natural que te invita a refrescar los pies en las cristalinas aguas.

La ruta cultural

Imagina un museo de historia al aire libre. Esa es la sensación que da el circuito de la ruta cultural del parque, adentrando a sus visitantes a la historia de los antiguos habitantes de la isla de una manera vivencial, interactuando con todos sus sentidos. El recorrido incluye réplicas a escala real de un bohío taíno, una casa española, un palenque africano y una casa campesina, habitantes que poblaron la zona en diferentes épocas. ¿Los guías? Quien mejor que sus propios lugareños, quienes llevarán a los visitantes a recorrer su vivienda, sus siembras y animales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/ruta-cultural_1.jpg Conoce de la forma más real y emocionante nuestras hermosas raíces. (FUENTE EXTERNA)

Sunshine Cruise

Y como en el mar la vida es más sabrosa, este tour te lleva a navegar a lo largo de la costa del resort Cap Cana en un catamarán espacioso. Su recorrido combina la aventura bajo el mar y el placer de disfrutar del sol y la arena. ¿La siguiente parada? Una experiencia de buceo en el arrecife Bucaneros, para disfrutar de la flora y fauna marina. La última parada te lleva hacia la bahía de Juanillo, apreciada por sus aguas profundas de este banco de arena.

Otras atracciones de Scape Park abarcan el disfrute de animales, epecialmente exóticos como El Rancho, Iguanaland, Parrots Island y Monkey Island. Este último te pone en contacto, sin barrotes con monos ardilla y capuchinos, en un ambiente libre.

Que tus próximas vacaciones rebosen de emociones y aventura, y que no le falte el bloqueador solar.

Conoce en scapepark.com cómo puedes planificar tu visita con tu familia o amigos.